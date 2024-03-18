Избыточное масляное сияние на коже: причины возникновения и эффективные способы борьбы с ним

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Жирный блеск на коже: почему он появляется и как правильно с ним бороться

2:37
Моя семья » Красота и стиль

Косметолог-эстетист из клиники эстетической медицины Aging Control, Таисия Петрова, разъясняет, какие ошибки совершают девушки в уходе за кожей, почему возникает жирный блеск, и какие средства и процедуры могут его минимизировать.

Жирный блеск на коже: почему он появляется и как правильно с ним бороться
Фото: openverse.org by colourauthority.com is licensed under CC BY 2.0.

Причины появления жирного блеска

Жирный блеск на коже является реакцией на раздражители, будь то внешние или внутренние факторы. Даже сухая кожа может блестеть, причины могут быть связаны с эндокринными нарушениями, нарушениями пищеварительной системы или гормональными изменениями.

Ошибки в уходе за кожей, вызывающие жирный блеск

Одной из распространенных ошибок среди обладательниц жирной кожи является стремление устранить блеск с помощью агрессивных средств, таких как спиртосодержащие лосьоны и тоники. Такие средства могут стимулировать кожу к выработке большего количества сала, что усиливает жирный блеск.

Другой распространенной ошибкой является чрезмерное использование агрессивных средств для очищения кожи. Жирная кожа не обязательно означает загрязненную кожу, поэтому очищение нужно проводить бережно, чтобы не пересушить кожу.

Правильный уход за жирной кожей

Вместо борьбы с жирным блеском необходимо поддерживать кожу в ухоженном состоянии. Применение пудры не является эффективным решением, так как она может пересушить кожу и вызвать воспаления.

Для обладательниц жирного типа кожи рекомендуется использовать средства себорегулирующего действия, которые содержат достаточное количество увлажняющих компонентов, чтобы кожа не вырабатывала излишнее сало.

Набор необходимых средств для ухода включает щадящее очищение, тонизацию, сыворотку с соответствующим действием, а также глубокое очищение и маски 1-2 раза в неделю.

Рекомендуемые продукты

Для тонизации подходит лосьон с молочной и азелаиновой кислотами, который контролирует выработку кожного сала и предотвращает появление жирного блеска.

Также можно использовать спрей Copper Firming Mist от Is Clinical, который освежает кожу и обладает антиоксидантным и антибактериальным действием.

Сыворотка Aqua Boost от HydroPeptide увлажняет кожу, выравнивает ее тон и регулирует выработку сала.

Для глубокого очищения рекомендуется использовать HydroPeptide 5X Power Peel или двухступенчатую пилинг-систему Polish & Plump Peel.

Из масок подойдет HydroPeptide Balancing Mask или маска на основе каолина Miracle Mask для увлажнения кожи и уменьшения блеска.

КАК НАВСЕГДА ИЗБАВИТЬСЯ ОТ ЖИРНОГО БЛЕСКА ЛИЦА
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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