Срок годности зубной пасты: как определить просрочку и почему это важно для здоровья полости рта

Зубная паста — не вечна! Игнорирование срока годности продукта может привести к серьезным проблемам, таким как кариес, заболевания десен и неприятный запах изо рта. Портал experthometips.com рассказывает, как распознать просроченную пасту и почему это важно для вашего здоровья.
С течением времени активные ингредиенты в пасте могут потерять свои свойства, что сделает ее менее эффективной в борьбе с кариесом, зубным налетом и другими проблемами полости рта. Поэтому использование просроченной зубной пасты может привести к ухудшению состояния зубов и десен.
Большинство производителей указывают срок годности на упаковке зубной пасты. Это может быть от двух до трех лет с момента производства.
Если вы не можете найти срок годности на упаковке, есть несколько признаков, которые могут указать на то, что зубная паста уже просрочена:
Сохраняйте свои зубы и полость рта в отличном состоянии, следя за сроком годности вашей зубной пасты!
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