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Срок годности зубной пасты: как определить просрочку и почему это важно для здоровья полости рта

Зубная паста: срок годности и признаки просрочки

1:38
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Зубная паста — не вечна! Игнорирование срока годности продукта может привести к серьезным проблемам, таким как кариес, заболевания десен и неприятный запах изо рта. Портал experthometips.com рассказывает, как распознать просроченную пасту и почему это важно для вашего здоровья.

Зубная паста: срок годности и признаки просрочки
Фото: "18/365 - Toothbrushes" by © Axel Naud is licensed under CC BY 2.0.

Зачем нужен срок годности зубной пасты?

С течением времени активные ингредиенты в пасте могут потерять свои свойства, что сделает ее менее эффективной в борьбе с кариесом, зубным налетом и другими проблемами полости рта. Поэтому использование просроченной зубной пасты может привести к ухудшению состояния зубов и десен.

Как определить срок годности зубной пасты?

Большинство производителей указывают срок годности на упаковке зубной пасты. Это может быть от двух до трех лет с момента производства.

Признаки просроченной зубной пасты

Если вы не можете найти срок годности на упаковке, есть несколько признаков, которые могут указать на то, что зубная паста уже просрочена:

  • Изменение текстуры. Продукт может стать слишком сухим, жестким или жидким после просрочки, что делает его применение неудобным.
  • Изменение цвета и запаха. Продукт может приобрести неприятный запах или изменить свой цвет на более темный или коричневатый.
  • Ухудшение эффективности. Продукт может перестать эффективно удалять зубной налет или предотвращать развитие кариеса, что может быть связано с потерей активных ингредиентов.

Сохраняйте свои зубы и полость рта в отличном состоянии, следя за сроком годности вашей зубной пасты!

Срок хранения зубной пасты после вскрытия. Какой срок годности у зубной пасты?
Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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