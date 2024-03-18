Срок годности зубной пасты: как определить просрочку и почему это важно для здоровья полости рта

Зубная паста: срок годности и признаки просрочки

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Зубная паста — не вечна! Игнорирование срока годности продукта может привести к серьезным проблемам, таким как кариес, заболевания десен и неприятный запах изо рта. Портал experthometips.com рассказывает, как распознать просроченную пасту и почему это важно для вашего здоровья.

Фото: "18/365 - Toothbrushes" by © Axel Naud is licensed under CC BY 2.0.

Зачем нужен срок годности зубной пасты?

С течением времени активные ингредиенты в пасте могут потерять свои свойства, что сделает ее менее эффективной в борьбе с кариесом, зубным налетом и другими проблемами полости рта. Поэтому использование просроченной зубной пасты может привести к ухудшению состояния зубов и десен.

Как определить срок годности зубной пасты?

Большинство производителей указывают срок годности на упаковке зубной пасты. Это может быть от двух до трех лет с момента производства.

Признаки просроченной зубной пасты

Если вы не можете найти срок годности на упаковке, есть несколько признаков, которые могут указать на то, что зубная паста уже просрочена:

Изменение текстуры. Продукт может стать слишком сухим, жестким или жидким после просрочки, что делает его применение неудобным.

Продукт может стать слишком сухим, жестким или жидким после просрочки, что делает его применение неудобным. Изменение цвета и запаха. Продукт может приобрести неприятный запах или изменить свой цвет на более темный или коричневатый.

Продукт может приобрести неприятный запах или изменить свой цвет на более темный или коричневатый. Ухудшение эффективности. Продукт может перестать эффективно удалять зубной налет или предотвращать развитие кариеса, что может быть связано с потерей активных ингредиентов.

Сохраняйте свои зубы и полость рта в отличном состоянии, следя за сроком годности вашей зубной пасты!

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