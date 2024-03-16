13 продуктов с ретинолом для лица, обеспечивающих идеальное сияние кожи

Весенний период представляет отличное время для использования средств с ретинолом, когда солнечные лучи еще не столь интенсивны. Ретинол доказано борется с морщинами, акне и сухостью кожи, однако его необходимо применять осторожно и после консультации с косметологом. Не забывайте о защите от солнца, даже если на улице облачно.
Фото: Нейросеть Шедеврум
RETI AGE Сыворотка антивозрастная: стимулирует коллаген, уменьшая морщины и повышая упругость кожи.
Интенсивная сыворотка La Roche-Posay RETINOL B3 SERUM: борется с глубокими морщинами и улучшает текстуру кожи.
NIP&FAB Сыворотка для лица с ретинолом RENEW RETINOL FIX SERUM EXTREME: обновляет кожу и уменьшает признаки старения.
Липосомальная сыворотка с ретинолом 1% ANNA SHAROVA: улучшает состояние кожи при различных проблемах, таких как морщины и гиперпигментация.
Антивозрастная сыворотка для лица Art&Fact: восстанавливает молодость кожи и придает ей сияние.
Антивозрастная сыворотка Verifique для лица: борется с морщинами, гиперпигментацией и акне.
DON'T TOUCH MY RETINOL: сыворотка для кожи любого типа с признаками старения и склонностью к воспалениям.
Ночная сыворотка Ревиталифт Лазер от L'Oreal Paris: содержит чистый ретинол для борьбы со старением кожи.
Ночная сыворотка с ретинолом DR SEBAGH: эффективное средство для улучшения текстуры и состояния кожи.
AVERAC Essential Крем для лица антивозрастной: дневной крем для поддержания кожи в тонусе и укрепления ее барьерных функций.
CREMA FACIAL ANTI-EDAD от Sisbela: обновляющий и омолаживающий крем для борьбы с морщинами и признаками старения.
3LAB anti-aging oil с аналогом ретинола: увлажняющее масло, уменьшающее морщины и признаки старения.
СЫВОРОТКА Lift Filler: обеспечивает подтягивающий эффект и стимулирует клеточное обновление, как и ретинол.
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Топ лучших кремов с ретинолом по мнению врача косметолога
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