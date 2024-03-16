Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Стюардесса рассказала, зачем нужны треугольники над окнами в салоне самолета
Израильские археологи обнаружили древний разломанный шекель в Иудейских горах
Итальянский психолог с мировым именем была уличена в подтасовке эмпирических данных
Ляйсан Утяшева опубликовала архивные фото из роддома
Microsoft выпустила новую ежемесячную подписку для Minecraft
Диетолог Сергеев заявил, что 24-часовое голодание не опасно для здоровых людей
Лолита объяснила свое поведение на "голой" вечеринке самоиронией
Актер Роберт Дауни-младший предпочитает спать в кровати со статуэткой "Оскара"
Роксана Бабаян и Александр Ширвиндт не общались несколько лет
13 продуктов с ретинолом для лица, обеспечивающих идеальное сияние кожи

Идеально глянцевая кожа: 13 средств с ретинолом для лица

2:03
Моя семья » Красота и стиль

Весенний период представляет отличное время для использования средств с ретинолом, когда солнечные лучи еще не столь интенсивны. Ретинол доказано борется с морщинами, акне и сухостью кожи, однако его необходимо применять осторожно и после консультации с косметологом. Не забывайте о защите от солнца, даже если на улице облачно.

Идеально глянцевая кожа: 13 средств с ретинолом для лица
Фото: Нейросеть Шедеврум
  1. RETI AGE Сыворотка антивозрастная: стимулирует коллаген, уменьшая морщины и повышая упругость кожи.
  2. Интенсивная сыворотка La Roche-Posay RETINOL B3 SERUM: борется с глубокими морщинами и улучшает текстуру кожи.
  3. NIP&FAB Сыворотка для лица с ретинолом RENEW RETINOL FIX SERUM EXTREME: обновляет кожу и уменьшает признаки старения.
  4. Липосомальная сыворотка с ретинолом 1% ANNA SHAROVA: улучшает состояние кожи при различных проблемах, таких как морщины и гиперпигментация.
  5. Антивозрастная сыворотка для лица Art&Fact: восстанавливает молодость кожи и придает ей сияние.
  6. Антивозрастная сыворотка Verifique для лица: борется с морщинами, гиперпигментацией и акне.
  7. DON'T TOUCH MY RETINOL: сыворотка для кожи любого типа с признаками старения и склонностью к воспалениям.
  8. Ночная сыворотка Ревиталифт Лазер от L'Oreal Paris: содержит чистый ретинол для борьбы со старением кожи.
  9. Ночная сыворотка с ретинолом DR SEBAGH: эффективное средство для улучшения текстуры и состояния кожи.
  10. AVERAC Essential Крем для лица антивозрастной: дневной крем для поддержания кожи в тонусе и укрепления ее барьерных функций.
  11. CREMA FACIAL ANTI-EDAD от Sisbela: обновляющий и омолаживающий крем для борьбы с морщинами и признаками старения.
  12. 3LAB anti-aging oil с аналогом ретинола: увлажняющее масло, уменьшающее морщины и признаки старения.
  13. СЫВОРОТКА Lift Filler: обеспечивает подтягивающий эффект и стимулирует клеточное обновление, как и ретинол.


Топ лучших кремов с ретинолом по мнению врача косметолога
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Популярное
Трогательные слова на прощании с Светланой Моргуновой: что рассказал телеведущий Владимир Березин?

Телеведущий Владимир Березин, знавший Светлану Михайловну более 30 лет, выразил свои воспоминания о ней.

Прощание с легендарной ведущей Светланой Моргуновой: коллеги и близкие вспоминают ее на церемонии в Москве
Чеснок портится на грядке: рассказываем, что делать
Чем подкормить чеснок, если он желтеет? Делимся с вами секретами
Перенёсший операцию актёр Фёдор Добронравов отменил все свои спектакли до 2025 года
Если вовремя этого не сделать, никаких огурцов не будет – одна ботва: рассказываем, как добиться шикарного урожая
Крымский референдум стал маяком выбора самостоятельности России Дмитрий Плотников Легендарная актриса Театра им. Моссовета Мария Кнушевицкая сыграла в премьере спектакля "Замужняя невеста" Анжела Якубовская Артефакты истории: "Женщины со змеями" Вячеслав Шпаковский
Актёр Игорь Петренко рассказал, какие фильмы рекомендует своему сыну Матвею: вы удивитесь выбору
Ещё Евгений Примаков объяснил, почему Россия не вернёт "румынское золото"
Где лучше выращивать баклажаны: на открытом грунте или в теплице
Где лучше выращивать баклажаны: на открытом грунте или в теплице
Последние материалы
Стюардесса рассказала, зачем нужны треугольники над окнами в салоне самолета
Израильские археологи обнаружили древний разломанный шекель в Иудейских горах
Итальянский психолог с мировым именем была уличена в подтасовке эмпирических данных
Ляйсан Утяшева опубликовала архивные фото из роддома
Идеально глянцевая кожа: 13 средств с ретинолом для лица
Microsoft выпустила новую ежемесячную подписку для Minecraft
Диетолог Сергеев заявил, что 24-часовое голодание не опасно для здоровых людей
Лолита объяснила свое поведение на "голой" вечеринке самоиронией
Крымский референдум стал маяком выбора самостоятельности России
Актер Роберт Дауни-младший предпочитает спать в кровати со статуэткой "Оскара"
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников