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Какие хирургические вмешательства чаще всего проходят футболисты?

Какие пластические операции чаще всего делают футболисты

1:17
Моя семья » Красота и стиль

В среде спортсменов услуги пластических хирургов востребованы не менее, чем среди известных звезд. Многие известные футболисты также обращаются к пластическим хирургам для улучшения своего внешнего вида. Обычно они выбирают следующие процедуры.

Какие пластические операции чаще всего делают футболисты
Фото: soccer.ru by Эдгар Брещанов is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Отопластика

Часто футболисты обращаются за коррекцией врожденных дефектов, таких как лопоухость. Эти процедуры позволяют сделать форму ушей более гармоничной без заметных следов операции.

Ринопластика

Ринопластика также популярна среди спортсменов, так как правильное дыхание играет важную роль в спортивной деятельности. Эта процедура позволяет исправить дефекты носа и улучшить функцию дыхания, что особенно важно при интенсивных физических нагрузках и в случае травм.

Липосакция

Бывшие спортсмены, уже не находящиеся под постоянным контролем тренера, часто обращаются за липосакцией, чтобы сохранить свою форму. Эта процедура позволяет убрать излишний жир в области живота, боков и поясницы.

Блефаропластика

После завершения карьеры спортсмены также могут обратиться к блефаропластике, чтобы бороться с возрастными изменениями. Эта процедура помогает устранить признаки старения в области век и лица.


Звезды футбола, которые сделали ПЛАСТИЧЕСКУЮ ОПЕРАЦИЮ! @GOAL24
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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