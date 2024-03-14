Загар в солярии: основная информация, которую необходимо знать

Загар в солярии: все, что вы должны знать

1:14 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Весенние дни приглашают нас надевать любимые летние наряды или обновлять гардероб новыми открытыми топами и платьями. Чтобы сделать свой образ идеальным, многие стремятся записаться в солярий, чтобы придать коже красивый бронзовый оттенок.

Фото: openverse.org by ibm4381 is licensed under CC BY 2.0.

Перед посещением солярия важно подготовиться. Загар выглядит красиво только на гладкой коже, поэтому перед сеансом стоит принять душ и очистить кожу с помощью скраба или губки из люфы. Необходимо также ознакомиться с инструкциями к принимаемым лекарствам, чтобы избежать побочных эффектов.

Важно избегать использования декоративной косметики, масел и парфюма перед сеансом в солярии, чтобы предотвратить неравномерный загар. Необходимо снять украшения и обеспечить защиту нежных участков кожи.

Ультрафиолетовое излучение несет определенные риски, поэтому кожу необходимо защищать во время сеанса загара. После процедуры важно увлажнять кожу и избегать ее травмирования.

Несмотря на популярность соляриев, стоит помнить, что излучение в них может быть сильным, а риск развития меланомы у поклонников солярия выше. Беременным женщинам следует избегать посещения солярия из-за возможных рисков для плода.





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