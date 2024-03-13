Гигиена макияжа: подробные инструкции по очистке и дезинфекции косметички для безопасности здоровья и красоты

Как правильно очистить косметичку: важные шаги для избавления от микробов и грязи

2:01 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Результаты нескольких лабораторных исследований показывают, что косметички становятся источником самых разных бактерий и микроорганизмов, среди которых кишечная палочка, золотистый стафилококк (вызывающий кожные инфекции и пищевые отравления) и синегнойная палочка (вызывающая инфекции крови и пневмонию!) Это действительно шокирует, не правда ли? Ведь наша косметика ежедневно контактирует с кожей, глазами и губами. И последнее, что нужно в этих уязвимых местах, это наличие вредных бактерий. Следовательно, необходимо провести одну процедуру — очистить и дезинфицировать свою косметичку. Портал thebeautygypsy. com даёт несколько рекомендаций, как лучше всего это сделать.

Фото: openverse.org by Homedust is licensed under CC BY 2.0.

Проверьте сроки годности косметики

Не помните срок годности? Если продукт странно пахнет, имеет неприятный вид или изменил текстуру, пришло время его выбросить.

Определите приоритеты

Когда вы последний раз использовали именно этот жидкий тональный крем или щипцы для завивки ресниц? Оставьте только те продукты, которые вы используете ежедневно или часто.

Дезинфекция и стирка

Раз в месяц (или после контакта с возможными зараженными поверхностями) протрите внутреннюю часть косметички антибактериальными салфетками, а затем влажной тряпкой.

Если вашу косметичку можно стирать, тщательно вымойте ее в теплой воде в стиральной машине. Затем хорошо высушите, предпочтительно на солнце, чтобы уничтожить остаточные микробы.

Очищение косметики и инструментов

Также не забудьте аккуратно протереть всю поверхность косметики — тени для век, румяна, компактную пудру или тональный крем — медицинским спиртом, чтобы избавиться от микробов. Держите под рукой точилку и уберите лишнее — это лучший способ убрать бактерии с поверхности карандашей.

Наконец, пришло время тщательно очистить кисти и другие инструменты для макияжа с использованием мягкого мыла или специального средства.

Порядок в косметичке и правильное хранение косметики