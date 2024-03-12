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Хирург о возможности проведения операции по уменьшению груди, включая виды процедур и потенциальные риски, а также вопросы стоимости

Узнали у хирурга про уменьшение груди: какие операции и риски бывают, сколько стоит

1:43
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Большой путеводитель по уменьшению груди был представлен пластическим хирургом и основателем центра инновационной медицины DMС, Амжадом Аль-Юсефом. Он дал исчерпывающие ответы на разнообразные вопросы, связанные с этой процедурой.

Узнали у хирурга про уменьшение груди: какие операции и риски бывают, сколько стоит
Фото: commons.wikimedia.org by Petty Officer 1st Class Elizabeth Merriam is licensed under public domain

Виды операций по уменьшению груди включают в себя уменьшение с мастопексией и без удаления части молочной железы. Первый вариант применим при гигантомастии, вызванной различными факторами, включая генетическую предрасположенность, роды или эндокринологические изменения. Второй вариант подходит для сильной растяжки кожи на груди.

Существует несколько способов уменьшения груди, включая периареолярную подтяжку груди, периареолярную и линейную подтяжку груди, а также якорную подтяжку. Каждый из них применяется в зависимости от степени птоза молочной железы и эстетических предпочтений.

Восстановление после операции занимает от 1,5 до 3 месяцев, и окончательный результат становится виден через 3-4 месяца. В этот период необходимо регулярно посещать хирурга и соблюдать рекомендации по уходу.

Нежелательные последствия могут включать нарушение формирования шва и асимметрию груди. Однако после восстановления можно провести коррекцию. Операция не противопоказана при беременности и кормлении грудью.

Противопоказания включают плохие анализы, онкологию, сахарный диабет и другие заболевания. Стоимость операции в Москве колеблется от 50 до 100 тыс. рублей при периареолярной подтяжке груди и до 400 тыс. рублей при других видах уменьшения груди.


Уменьшение груди (редукционная маммопластика). Показания и как проводится операция
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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