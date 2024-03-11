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Советы для предотвращения преждевременного старения кожи: от солнечной защиты до правильного ухода

Секреты здоровой кожи: Как предотвратить преждевременное старение

2:03
Моя семья » Красота и стиль

Преждевременное старение кожи может быть вызвано множеством факторов, включая воздействие солнца и привычки. Дерматологи add.org предоставляют ряд советов, чтобы помочь предотвратить этот процесс.

Секреты здоровой кожи: Как предотвратить преждевременное старение
Фото: unsplash.com by Remy_Loz axellvak is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Защищайте кожу от солнца ежедневно

Вне зависимости от того, находитесь ли вы на пляже или просто выполняете повседневные дела, использование солнцезащитного средства необходимо.

Выбирайте автозагар

Каждое облучение солнечными лучами приносит вред вашей коже. Поэтому лучше использовать автозагар, чем подвергать себя вредному воздействию ультрафиолета.

Откажитесь от вредных привычек

Курение и употребление алкоголя существенно ускоряет процесс старения, приводя к появлению морщин и тусклому оттенку лица.

Не морщитесь

Постоянное напряжение мышц лица приводит к образованию морщин. Используйте солнцезащитные очки летом, чтобы не жмуриться от яркого солнечного света.

Питайтесь сбалансированно

Исследования показывают, что потребление большого количества свежих овощей и фруктов может защитить кожу от преждевременного старения.

Ведите активный образ жизни

Регулярные физические упражнения улучшают кровообращение и укрепляют иммунную систему, что благоприятно влияет на состояние кожи.

Очищайте кожу мягко

Использование агрессивных средств для очищения может вызвать раздражение, ускоряя процесс старения кожи.

Регулярное умывание

Очищение утром, вечером и после интенсивного потоотделения помогает убрать загрязнения и предотвратить раздражение кожи.

Увлажнение

Используйте ухаживающий крем ежедневно. Это помогает сохранить влагу в коже, придавая ей молодой и свежий вид.

Правильный уход

Если средства по уходу за кожей вызывают покраснение или жжение, они, вероятно, не подходят вам и способствуют старению.

Даже если у вас уже есть признаки преждевременного старения кожи, изменение образа жизни может помочь восстановить ее здоровье и молодость.

Причины преждевременного старения кожи.
Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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