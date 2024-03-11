Советы для предотвращения преждевременного старения кожи: от солнечной защиты до правильного ухода

Преждевременное старение кожи может быть вызвано множеством факторов, включая воздействие солнца и привычки. Дерматологи add.org предоставляют ряд советов, чтобы помочь предотвратить этот процесс.
Вне зависимости от того, находитесь ли вы на пляже или просто выполняете повседневные дела, использование солнцезащитного средства необходимо.
Каждое облучение солнечными лучами приносит вред вашей коже. Поэтому лучше использовать автозагар, чем подвергать себя вредному воздействию ультрафиолета.
Курение и употребление алкоголя существенно ускоряет процесс старения, приводя к появлению морщин и тусклому оттенку лица.
Постоянное напряжение мышц лица приводит к образованию морщин. Используйте солнцезащитные очки летом, чтобы не жмуриться от яркого солнечного света.
Исследования показывают, что потребление большого количества свежих овощей и фруктов может защитить кожу от преждевременного старения.
Регулярные физические упражнения улучшают кровообращение и укрепляют иммунную систему, что благоприятно влияет на состояние кожи.
Использование агрессивных средств для очищения может вызвать раздражение, ускоряя процесс старения кожи.
Очищение утром, вечером и после интенсивного потоотделения помогает убрать загрязнения и предотвратить раздражение кожи.
Используйте ухаживающий крем ежедневно. Это помогает сохранить влагу в коже, придавая ей молодой и свежий вид.
Если средства по уходу за кожей вызывают покраснение или жжение, они, вероятно, не подходят вам и способствуют старению.
Даже если у вас уже есть признаки преждевременного старения кожи, изменение образа жизни может помочь восстановить ее здоровье и молодость.
Певица Татьяна Буланова трогательно поздравила младшего сына Никиту с 17-летием.