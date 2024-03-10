Шесть советов голливудских дерматологов о том, как избавиться от отечности под глазами

Голливудские дерматологи делятся шестью советами о том, как избавиться от отечности под глазами, которая может быть вызвана различными факторами, от генетики и аллергий до неправильного образа жизни.
Рекомендации включают использование холодных ложек для снятия отеков, применение кремов и гелей с кофеином, поддержание правильного питьевого режима для предотвращения обезвоживания, использование нефритового роллера для самомассажа лица, спать на высокой подушке, чтобы голова была приподнята, и при необходимости обращение к аппаратной косметологии, такой как радиочастотный микронидлинг.
Дочь пострадала из-за слов и действий знаменитой матери.