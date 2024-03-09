В морщинах на шее виноваты сами женщины, они зависят от позы во сне и походки: как омолодить кожу шеи

Правильный уход за шеей играет важную роль в борьбе с признаками старения. Кремы и процедуры помогают сохранить упругость и гладкость кожи, однако не всегда предотвращают появление морщин.
Пластический хирург Дмитрий Саратовцев и дерматокосметолог Наталья Родина подчеркивают, что осанка и способность кожи удерживать форму также влияют на появление заломов. Сутулость и неправильная поза во время сна могут вызывать напряжение мышц и спазмы, что ускоряет процесс старения шеи. В случае слишком заметных морщин на шее рекомендуется обратиться к операции или к процедурам в салоне.
Одним из вариантов борьбы с морщинами на шее является платизмопластика. Эта операция может проводиться практически в любом возрасте при наличии показаний, таких как слабо выраженный шейно-подбородочный угол, дряблость кожи или провисание мягких тканей. Хотя основной возраст пациенток для такой операции обычно составляет от 35 лет и старше, иногда она может быть необходима и в более молодом возрасте.
Платизмопластика выполняется двумя способами: прямая подтяжка платизмы и непрямой доступ к платизме. Оба способа обеспечивают незаметные швы и хороший результат. После операции требуется реабилитационный период, включающий удаление швов и ограничения в активной физической деятельности.
Как альтернативу операции можно рассмотреть процедуры в салонах красоты, такие как 3D лифтинг микроиглами Scarlet, Biogenie и HydraFacial. Эти процедуры помогают улучшить тонус кожи и уменьшить видимость морщин без операции. Каждая из них имеет свои противопоказания и требует повторных процедур для достижения и поддержания эффекта.
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