Идеальные формы ног: как пластические хирурги создают совершенство, от которого сходят с ума мужчины

Как пластические хирурги делают ноги идеальными

2:02 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Пластическая операция для коррекции объема или формы ног может вызывать определенные опасения и вопросы. Однако процедура эта проводится довольно эффективно и безопасно при правильном подходе. Она включает в себя несколько методов для достижения желаемого результата.

Фото: flickr.com by Earl McGehee is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Для уменьшения объема ног часто используется лазерная липосакция, которая считается наиболее эффективным и малотравматичным методом. Эта процедура помогает удалить излишки жира через микропроколы, оставляя лишь незаметные следы, и одновременно стимулирует образование коллагена, улучшая упругость кожи.

Для увеличения объема и коррекции формы ног применяются другие методы. Липосакция может применяться для уменьшения объема голеней, однако этот метод требует особой осторожности, так как это зона, где применение липосакции носит определенные риски.

Для увеличения объема ног используется круропластика, при которой вставляются импланты различной формы и размера. Эти импланты имеют плотность, близкую к природной ткани, что обеспечивает комфорт и естественный вид. Процедура включает в себя разрез под коленом для введения имплантов, и пациент может вернуться к обычной жизни через месяц после операции.

Иногда для достижения идеального вида ног применяются комбинированные методы, такие как сочетание липосакции и круропластики.

Несмотря на потенциальную эффективность пластической хирургии, есть определенные противопоказания и риски. К ним относятся беременность, сахарный диабет, заболевания сердца и сосудов, а также хронические заболевания. Возможные осложнения после операции включают жировую или тромбоэмболию, инфекции и эстетические проблемы, такие как синяки, онемение, обвисание кожи и асимметричность.

Однако, при выборе опытного и квалифицированного хирурга в хорошей клинике, риски сводятся к минимуму, и пациент может ожидать положительного и естественного результата.

Пластическая хирургия. БЕДРА и НОГИ. Серия 5.