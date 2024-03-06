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Ключевые моменты, которые нужно знать о сроке годности туши: экспертные советы

Срок годности туши: важный момент для здоровья глаз и качественного макияжа

1:55
Моя семья » Красота и стиль

Тушь - незаменимый элемент для создания выразительного макияжа глаз. Однако, как и у любого другого продукта, у неё есть свой срок годности, который важно знать и учитывать. От соблюдения этого момента зависит не только качество нанесения макияжа, но и здоровье ваших глаз. Давайте вместе с beautyplunge.com узнаем, сроки годности туши и какие признаки указывают на то, что её пора заменить.

Срок годности туши: важный момент для здоровья глаз и качественного макияжа
Фото: flickr. com by Alex from Ithaca, NY is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license

Срок службы

Согласно данным большинства производителей, тушь может прослужить около восьми месяцев, при условии, что она хранится плотно закрытой. Однако, существуют и другие точки зрения: некоторые утверждают, что она может продержаться лишь два-три месяца, что довольно скромный срок в сравнении с другой косметикой.

Срок службы туши зависит от её формулы, и каждая марка имеет свои особенности. Эксперты также отмечают, что некоторые компоненты туши испаряются через некоторое время, что делает её более плотной и неудобной в нанесении.

Закрытая упаковка

Также важно учитывать, что у большинства косметических продуктов отсутствует информация о сроке годности до открытия. Однако неоткрытый тюбик туши, как правило, сохраняет свои свойства от двух до трёх лет, если его хранить в сухом и прохладном месте.

Признаки просроченного продукта

Продукт с истёкшим сроком годности может стать источником раздражения и даже инфекции глаз. Если у вас есть подозрения, обратите внимание на его запах и текстуру: любые изменения в них могут быть признаками просрочки. Также стоит помнить о том, что влажные условия могут способствовать размножению бактерий, поэтому тушь следует хранить в сухом месте.

Помните, что даже самая дорогая тушь не стоит риска для ваших глаз, поэтому следите за сроками её использования и меняйте по мере необходимости.

Как продлить срок годности туши? Второй срок годности после вскрытия туши. Лайфхаки с тушью
Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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