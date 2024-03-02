Маникюр с использованием пилки: процедура и ее применимость

Пилочный маникюр становится все более популярным в этом году, по словам владельцев салонов и мастеров маникюра. Он представляет собой альтернативу аппаратной обработке ногтей, обеспечивая комфорт, быстроту и долговечный уход за ногтями. Этот метод исключает обрезание кутикулы и боковых валиков, заменяя их использованием пилочек различной абразивности. Пилочный маникюр был впервые представлен в Австралии Кристиной Фицджеральд, основательницей бренда Christina Fitzgerald, с целью повышения качества маникюрного сервиса.
Этот вид маникюра подходит практически для всех типов кожи и форм ногтей, обеспечивая стерильность и минимизируя травматизацию. Техника пилочного маникюра также способствует замедлению роста кутикулы, продлевая тем самым длительность носки маникюра. Однако для достижения наилучшего результата важно, чтобы мастер был профессионалом в данной технике и обладал необходимыми навыками. Напротив, те, кто предпочитает глубокое обрезание кутикулы, могут не найти в этом методе подходящего решения. Опытные мастера отмечают растущую популярность пилочного маникюра, который обогнал востребованностью аппаратный и комбинированный маникюр.
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