Маникюр с использованием пилки: процедура и ее применимость

Your browser does not support the audio element.

Пилочный маникюр становится все более популярным в этом году, по словам владельцев салонов и мастеров маникюра. Он представляет собой альтернативу аппаратной обработке ногтей, обеспечивая комфорт, быстроту и долговечный уход за ногтями. Этот метод исключает обрезание кутикулы и боковых валиков, заменяя их использованием пилочек различной абразивности. Пилочный маникюр был впервые представлен в Австралии Кристиной Фицджеральд, основательницей бренда Christina Fitzgerald, с целью повышения качества маникюрного сервиса.

Фото: openverse.org by No Door An Aperture is licensed under CC BY-SA 2.0.