Маникюр с использованием пилки: процедура и ее применимость

Пилочный маникюр: как делается процедура и кому подойдет

1:14 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Пилочный маникюр становится все более популярным в этом году, по словам владельцев салонов и мастеров маникюра. Он представляет собой альтернативу аппаратной обработке ногтей, обеспечивая комфорт, быстроту и долговечный уход за ногтями. Этот метод исключает обрезание кутикулы и боковых валиков, заменяя их использованием пилочек различной абразивности. Пилочный маникюр был впервые представлен в Австралии Кристиной Фицджеральд, основательницей бренда Christina Fitzgerald, с целью повышения качества маникюрного сервиса.

Фото: openverse.org by No Door An Aperture is licensed under CC BY-SA 2.0.

Этот вид маникюра подходит практически для всех типов кожи и форм ногтей, обеспечивая стерильность и минимизируя травматизацию. Техника пилочного маникюра также способствует замедлению роста кутикулы, продлевая тем самым длительность носки маникюра. Однако для достижения наилучшего результата важно, чтобы мастер был профессионалом в данной технике и обладал необходимыми навыками. Напротив, те, кто предпочитает глубокое обрезание кутикулы, могут не найти в этом методе подходящего решения. Опытные мастера отмечают растущую популярность пилочного маникюра, который обогнал востребованностью аппаратный и комбинированный маникюр.





Пилочный маникюр только пилкой и бафом