Три эффективных метода для ухода за кожей вокруг глаз, рекомендуемых на весенний период

Три эффективные процедуры для глаз, которые нужно сделать весной

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В этом весеннем сезоне уделите особое внимание уходу за кожей в области глаз, чтобы избавиться от темных кругов, морщин, и признаков усталости. Вот три самые интересные и эффективные процедуры для улучшения состояния кожи вокруг глаз:

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Биорепарация Mesoeye С71 в институте красоты "Сенсави": эта процедура поможет избавиться от темных кругов, отеков и мимических морщин. Препарат Mesoeye С71, вводимый тонкой иглой, содержит пептиды, витамины, аминокислоты и гиалуроновую кислоту. Для достижения видимых результатов рекомендуется провести 3-4 процедуры с интервалом в 7-10 дней. Лазерная блефаропластика Smooth Eye в клинике Artleo: этот метод подтяжки век с использованием лазерного аппарата Fotonа помогает бороться с потерей упругости кожи, морщинами и даже грыжами, без необходимости проведения операции. Процедура длится 15 минут и рекомендуется курс из трех сеансов с интервалом в месяц. Биоревитализация "Венецианская маска" в клинике Kraftway: эта процедура помогает уплотнить кожу и устранить темные круги и отеки под глазами. Препарат содержит полинуклеотиды, которые стимулируют работу фибробластов. Рекомендуется пройти курс из двух процедур с интервалом в две недели, а затем поддерживать результат одной процедурой раз в 3 месяца.

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