Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Автоэксперт: соблюдение этих 3 правил продлит ресурс двигателя автомобиля
Астероид, пораженный космическим кораблем, может "исцеляться" по мере реформирования его поверхности
Косметолог Владимир Ивкин — о том, как выбрать очищающее средство по типу кожи
Российские таможенники обнаружили у туриста коллекцию монет стоимостью в миллион
Почему кошки лижут руки хозяев: от проявления любви до признаков стресса
Диетолог Кондаурова рассказала, как избавиться от пухлых щек
Тренер Мишин назвал "нулевой" степень готовности шоу-номеров Туктамышевой и Семененко
Nature Geoscience: вода, проникая в глубины Земли, изменяет состав ядра планеты
Science Advances: Учёные КНР опровергают популярную теорию формирования жизни на Земле
Три эффективных метода для ухода за кожей вокруг глаз, рекомендуемых на весенний период

Три эффективные процедуры для глаз, которые нужно сделать весной

1:27
Моя семья » Красота и стиль

В этом весеннем сезоне уделите особое внимание уходу за кожей в области глаз, чтобы избавиться от темных кругов, морщин, и признаков усталости. Вот три самые интересные и эффективные процедуры для улучшения состояния кожи вокруг глаз:

Три эффективные процедуры для глаз, которые нужно сделать весной
Фото: unsplash.com by Jordan Whitfield is licensed under CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication
  1. Биорепарация Mesoeye С71 в институте красоты "Сенсави": эта процедура поможет избавиться от темных кругов, отеков и мимических морщин. Препарат Mesoeye С71, вводимый тонкой иглой, содержит пептиды, витамины, аминокислоты и гиалуроновую кислоту. Для достижения видимых результатов рекомендуется провести 3-4 процедуры с интервалом в 7-10 дней.
  2. Лазерная блефаропластика Smooth Eye в клинике Artleo: этот метод подтяжки век с использованием лазерного аппарата Fotonа помогает бороться с потерей упругости кожи, морщинами и даже грыжами, без необходимости проведения операции. Процедура длится 15 минут и рекомендуется курс из трех сеансов с интервалом в месяц.
  3. Биоревитализация "Венецианская маска" в клинике Kraftway: эта процедура помогает уплотнить кожу и устранить темные круги и отеки под глазами. Препарат содержит полинуклеотиды, которые стимулируют работу фибробластов. Рекомендуется пройти курс из двух процедур с интервалом в две недели, а затем поддерживать результат одной процедурой раз в 3 месяца.

СЕКРЕТЫ УХОДА ЗА КОЖЕЙ ВОКРУГ ГЛАЗ ОТ ПРОФИ: что делать дома и у косметолога?
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Популярное
Живущий с 83-летней возлюбленной шоумен Гоген Солнцев показал младенца: мы сотворили чудо

Шоумен Гоген Солнцев поделился фото с новорождённым ребёнком. Подписчики звезды решили, что Солнцев впервые стал отцом.

Гоген Солнцев намекнул на рождение ребёнка: в моей жизни не было большего счастья
Салат из печени трески: делаем в классическом варианте по всем правилам
Классический салат из печени трески: беспроигрышная закуска для праздника или обычного ужина
Все не так просто, как может показаться: ученые сделали открытие, меняющие наше представление о водном цикле на Земле
Извинения кошек: как они проявляют свою привязанность к хозяину
Путин чётко сказал Западу — без сильной России прочный миропорядок невозможен Дмитрий Плотников "Ты сама напросилась" — эта фраза поможет вам распознать абьюзера Ирина Гусакова В хрустальном гробу принцесс хоронили неспроста Сергей Лебедев
С новым материалом, который в 4 раза прочнее стали и в 5 раз её легче, автомобили смогут взлетать
Плечи станут широкими и мускулистыми, как у Геракла: упражнение с гантелями — ключ к массивной грудной клетке
Неопытные водители не знают, почему бывалые предпочитают ездить на скорости от 60 до 80 километров в час
Неопытные водители не знают, почему бывалые предпочитают ездить на скорости от 60 до 80 километров в час
Последние материалы
Автоэксперт: соблюдение этих 3 правил продлит ресурс двигателя автомобиля
Астероид, пораженный космическим кораблем, может "исцеляться" по мере реформирования его поверхности
Косметолог Владимир Ивкин — о том, как выбрать очищающее средство по типу кожи
Российские таможенники обнаружили у туриста коллекцию монет стоимостью в миллион
Почему кошки лижут руки хозяев: от проявления любви до признаков стресса
Диетолог Кондаурова рассказала, как избавиться от пухлых щек
Тренер Мишин назвал "нулевой" степень готовности шоу-номеров Туктамышевой и Семененко
Nature Geoscience: вода, проникая в глубины Земли, изменяет состав ядра планеты
Science Advances: Учёные КНР опровергают популярную теорию формирования жизни на Земле
Огород в контейнере: что посеять и как правильно выращивать в домашних условиях
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников