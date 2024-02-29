Три эффективных метода для ухода за кожей вокруг глаз, рекомендуемых на весенний период

В этом весеннем сезоне уделите особое внимание уходу за кожей в области глаз, чтобы избавиться от темных кругов, морщин, и признаков усталости. Вот три самые интересные и эффективные процедуры для улучшения состояния кожи вокруг глаз:
Фото: unsplash.com by Jordan Whitfield is licensed under CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication
Биорепарация Mesoeye С71 в институте красоты "Сенсави": эта процедура поможет избавиться от темных кругов, отеков и мимических морщин. Препарат Mesoeye С71, вводимый тонкой иглой, содержит пептиды, витамины, аминокислоты и гиалуроновую кислоту. Для достижения видимых результатов рекомендуется провести 3-4 процедуры с интервалом в 7-10 дней.
Лазерная блефаропластика Smooth Eye в клинике Artleo: этот метод подтяжки век с использованием лазерного аппарата Fotonа помогает бороться с потерей упругости кожи, морщинами и даже грыжами, без необходимости проведения операции. Процедура длится 15 минут и рекомендуется курс из трех сеансов с интервалом в месяц.
Биоревитализация "Венецианская маска" в клинике Kraftway: эта процедура помогает уплотнить кожу и устранить темные круги и отеки под глазами. Препарат содержит полинуклеотиды, которые стимулируют работу фибробластов. Рекомендуется пройти курс из двух процедур с интервалом в две недели, а затем поддерживать результат одной процедурой раз в 3 месяца.
Оперативные новостиПрисоединяйся к Pravda.Ru
СЕКРЕТЫ УХОДА ЗА КОЖЕЙ ВОКРУГ ГЛАЗ ОТ ПРОФИ: что делать дома и у косметолога?
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна. Телефон: +7 (499) 641-41-69 Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]
*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ