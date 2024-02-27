Пять основных правил по уходу за волосами, которые способствовали успешному процессу отращивания волос

Редактор Beautyhack Наталия Капица поделилась секретом успешного отращивания волос до пояса за шесть месяцев, которое она достигла во время периода изоляции. В ее бьюти-ритуале ключевыми стали пять правил ухода, разработанных в результате долгой борьбы за здоровую и длинную шевелюру.
Ошибка №1: Неправильный прием железа. Недостаток ферритина может быть причиной выпадения волос. Важно принимать железо с витамином C и избегать продуктов, мешающих его усвоению.
Ошибка №2: Масляные маски на короткое время. Масляные маски нужно оставлять на волосах минимум три часа, чтобы питательные вещества успели проникнуть в фолликулы. Однако их долгое оставление на волосах также не рекомендуется.
Ошибка №3: Невнимательное отношение к питанию. Воспалительные процессы в кишечнике могут быть причиной выпадения волос. Нормализация микробиома и рациональное питание с большим количеством волокон важны для здоровья волос.
Ошибка №4: Увлечение масками с гидролизованным кератином. Маски с гидролизованным кератином следует делать не чаще одного раза в неделю, чтобы избежать перегрузки волос и их выпадения.
Ошибка №5: Отсутствие системности. Для успешного отращивания волос необходим системный подход, который включает регулярное проведение процедур и прием витаминов несколько раз в неделю.
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