Пять основных правил по уходу за волосами, которые способствовали успешному процессу отращивания волос

Пять правил в уходе за волосами, которые помогли отрастить косу

1:27 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Редактор Beautyhack Наталия Капица поделилась секретом успешного отращивания волос до пояса за шесть месяцев, которое она достигла во время периода изоляции. В ее бьюти-ритуале ключевыми стали пять правил ухода, разработанных в результате долгой борьбы за здоровую и длинную шевелюру.

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Ошибка №1: Неправильный прием железа. Недостаток ферритина может быть причиной выпадения волос. Важно принимать железо с витамином C и избегать продуктов, мешающих его усвоению.

Ошибка №2: Масляные маски на короткое время. Масляные маски нужно оставлять на волосах минимум три часа, чтобы питательные вещества успели проникнуть в фолликулы. Однако их долгое оставление на волосах также не рекомендуется.

Ошибка №3: Невнимательное отношение к питанию. Воспалительные процессы в кишечнике могут быть причиной выпадения волос. Нормализация микробиома и рациональное питание с большим количеством волокон важны для здоровья волос.

Ошибка №4: Увлечение масками с гидролизованным кератином. Маски с гидролизованным кератином следует делать не чаще одного раза в неделю, чтобы избежать перегрузки волос и их выпадения.

Ошибка №5: Отсутствие системности. Для успешного отращивания волос необходим системный подход, который включает регулярное проведение процедур и прием витаминов несколько раз в неделю.