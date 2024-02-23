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Что представляют собой экзосомы и как они способствуют замедлению процесса старения кожи

Что такое экзосомы и как они помогают замедлить старение кожи

1:56
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Каждый год появляются новые методы и средства для замедления процесса старения кожи, и в 2020 году российские ученые разработали инновационное биотехнологическое средство — экзосомы. Эти микроскопические везикулы, выделяемые клетками, способны перепрограммировать клетки для сохранения молодости кожи.

Что такое экзосомы и как они помогают замедлить старение кожи
Фото: openverse.org by colourauthority.com is licensed under CC BY 2.0.

Научный консультант по биотехнологиям и эксперт компании HELEO4, Марина Жукова, рассказала о уникальном аппарате для омоложения кожи, который был признан лучшим на конкурсе инновационных фармацевтических и медицинских разработок 2020 года. Согласно биохимическому подходу, старение кожи связано с нарушением работы клеток и их взаимодействиями, поэтому восстановление молодости начинается с воздействия на клеточный уровень.

Экзосомы представляют собой везикулы, которые клетки выделяют для обмена информацией между собой в организме. Эти экзосомы производятся из стволовых клеток пуповинной крови, что обеспечивает высокое качество и безопасность процесса. В отличие от других источников стволовых клеток, таких как жировая ткань, экзосомы из пуповинной крови считаются наиболее эффективными и качественными.

Экзосомы стволовых клеток представляют собой своего рода "программу-напоминалку" для клеток, направленную на их омоложение. Они стимулируют обновление кожи, поддерживают работу стволовых клеток и стимулируют синтез коллагена, эластина и гиалуроновой кислоты. Исследования показывают, что экзосомы эффективнее других методов омоложения, таких как факторы роста, пептиды и ретинол.

Экзосомы могут сочетаться с различными косметическими процедурами и средствами для ухода за кожей, но не рекомендуется их использование одновременно с кислотными средствами. Противопоказаний к применению препарата напрямую нет, но следует учитывать индивидуальную непереносимость компонентов.

Что такое экзосомы и как они работают
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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