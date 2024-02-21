Знаменитости используют крем с пчелиным ядом и сыворотку с плазмой из крови вместо походов к косметологу

Крем с пчелиным ядом и сыворотка с плазмой из крови: чем звезды заменяют походы к косметологу

1:46 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Звезды часто делятся в социальных сетях своими косметическими открытиями, и некоторые из них доступны каждому, в то время как другие создаются только под заказ.

Фото: commons.wikimedia. org by Guérin Nicolas is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported licens

Одно из таких средств, которым пользуется знаменитость, — маска с пчелиным ядом, которая является естественной альтернативой ботулотоксину. Этот продукт, разработанный Деборой Митчелл, косметологом при королевском дворце, содержит 1% чистого пчелиного яда и способствует улучшению кровообращения, выработке коллагена и разглаживанию морщин.

Другой звездный выбор — крем с плазмой крови, созданный дерматологом Барбарой Штурм. Этот крем содержит тромбоциты, которые стимулируют выработку коллагена и способствуют увлажнению кожи. Состав каждого крема индивидуализируется для каждого клиента, что делает его стоимость достаточно высокой.

Для ухода за кожей в области век и под глазами Дженнифер Энистон предпочитает использовать вазелин, утверждая, что ни один крем не дает такого же молодящего эффекта, как вазелин.

Некоторые знаменитости, такие как Холли Бэрри, выбирают натуральные средства, такие как молотый кофе, вместо дорогостоящих скрабов. Такие средства содержат антиоксиданты, которые делают кожу более гладкой и мягкой.

Другие знаменитости, такие как Эмма Стоун и Виктория Бэкхем, предпочитают использовать масла для ухода за кожей. Эмма Стоун использует масло виноградных косточек для увлажнения кожи, в то время как Виктория Бэкхем предпочитает кокосовое масло для лица, тела и волос.

Таким образом, звезды часто прибегают к использованию различных натуральных средств и индивидуализированных продуктов для ухода за кожей в домашних условиях.





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