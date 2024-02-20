Причины, профилактика и действия при возникновении аллергической реакции на тушь

Аллергическая реакция на тушь — частое явление, вызванное накоплением консервантов, отдушек и химических веществ, присутствующих в многих косметических продуктах. Симптомы могут включать покраснение, опухание, зуд, шелушение и даже выпадение ресниц.
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Предотвращение:
Периодически меняйте тушь каждые 4-6 месяцев и следите за сроками годности.
Храните тушь в прохладном, темном месте, чтобы предотвратить накопление вредных веществ.
Избегайте средств с ярким химическим запахом и сомнительным составом.
В случае чувствительности к туши, обращайтесь к гипоаллергенным вариантам.
Что делать, если началась аллергия:
Временно откажитесь от туши и других косметических средств.
Применяйте антигистаминные средства для снятия отека и раздражения.
Обратитесь к аллергологу для скарификационных проб и определения конкретного аллергена.
Рекомендации по тушам:
Избегайте тушей с высокоаллергенными ингредиентами и консервантами.
В случае необходимости, перейдите на гипоаллергенные туши или продукты с натуральным составом.
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