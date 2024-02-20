Причины, профилактика и действия при возникновении аллергической реакции на тушь

Аллергия на тушь: из-за чего бывает, как предотвратить и что делать

1:08 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Аллергическая реакция на тушь — частое явление, вызванное накоплением консервантов, отдушек и химических веществ, присутствующих в многих косметических продуктах. Симптомы могут включать покраснение, опухание, зуд, шелушение и даже выпадение ресниц.

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Предотвращение:

Периодически меняйте тушь каждые 4-6 месяцев и следите за сроками годности.

Храните тушь в прохладном, темном месте, чтобы предотвратить накопление вредных веществ.

Избегайте средств с ярким химическим запахом и сомнительным составом.

В случае чувствительности к туши, обращайтесь к гипоаллергенным вариантам.

Что делать, если началась аллергия:

Временно откажитесь от туши и других косметических средств.

Применяйте антигистаминные средства для снятия отека и раздражения.

Обратитесь к аллергологу для скарификационных проб и определения конкретного аллергена.

Рекомендации по тушам:

Избегайте тушей с высокоаллергенными ингредиентами и консервантами.

В случае необходимости, перейдите на гипоаллергенные туши или продукты с натуральным составом.

Симптомы и лечение аллергии на тушь