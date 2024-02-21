Бальзам для губ своими руками: создайте идеальный продукт для ухода за собой в домашних условиях

Создайте собственный бальзам для губ в домашних условия: 4 простых шага

1:26 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Создайте свой бальзам для губ в домашних условиях! Подберите цвет, аромат и упаковку по своему вкусу, воплотив в жизнь индивидуальные предпочтения. Эксперты beautylish.com называют 4 простых шага, чтобы сделать бальзам вашей мечты.

Фото: openverse.org by roe_utena is licensed under CC BY 2.0.

Шаг 1. Подготовьте контейнер

Выберите удобную ёмкость для хранения бальзама. Можно использовать железную баночку от конфет или тюбик из-под помады, но обязательно тщательно вымойте его и дайте высохнуть.

Шаг 2. Соберите ингредиенты

Вам понадобятся масло и пчелиный воск в пропорции 2:1. Экспериментируйте с разными видами эфирных масел – миндальным для дополнительного увлажнения или перечной мяты для увеличения объёма губ.

Шаг 3. Растопите воск

Растопите пчелиный воск в водяной бане, следите, чтобы в чашу не попала жидкость. После того как воск расплавится, снимите его с огня, добавьте выбранные масла и при желании помаду для придания бальзаму цвета.

Шаг 4. Залейте смесь в форму и дайте остыть

Сразу же после смешивания перелейте горячую смесь в выбранный контейнер и оставьте на ночь для полного остывания. Теперь ваш собственный бальзам для губ готов к использованию!

Следуя эти простым шагам, вы можете получить уникальный продукт, который подходит именно вам.