Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Названа главная ошибка водителей после покупки новой машины
Врачи опровергли миф о шансе на восполнение дефицита магния лишь за счёт питания
Пять кремов для шеи и декольте, которые спасут нашу кожу от сухости и раздражения
Как вырастить шпинат из семян
Дориан Марьянович: Владимиру Зеленскому грозит смещение из-за падения Авдеевки
Экстренные меры: как восстановить кожу после солнца
Менеджер автосервиса рассказал, нужно ли заделывать сколы на лобовом стекле зимой
Хирург Умнов заявил, что пиво грозит женщинам бесплодием и лишним весом
Как сохранить авто новым надолго: три секрета
Бальзам для губ своими руками: создайте идеальный продукт для ухода за собой в домашних условиях

Создайте собственный бальзам для губ в домашних условия: 4 простых шага

1:26
Моя семья » Красота и стиль

Создайте свой бальзам для губ в домашних условиях! Подберите цвет, аромат и упаковку по своему вкусу, воплотив в жизнь индивидуальные предпочтения. Эксперты beautylish.com называют 4 простых шага, чтобы сделать бальзам вашей мечты.

Создайте собственный бальзам для губ в домашних условия: 4 простых шага
Фото: openverse.org by roe_utena is licensed under CC BY 2.0.

Шаг 1. Подготовьте контейнер

Выберите удобную ёмкость для хранения бальзама. Можно использовать железную баночку от конфет или тюбик из-под помады, но обязательно тщательно вымойте его и дайте высохнуть.

Шаг 2. Соберите ингредиенты

Вам понадобятся масло и пчелиный воск в пропорции 2:1. Экспериментируйте с разными видами эфирных масел – миндальным для дополнительного увлажнения или перечной мяты для увеличения объёма губ.

Шаг 3. Растопите воск

Растопите пчелиный воск в водяной бане, следите, чтобы в чашу не попала жидкость. После того как воск расплавится, снимите его с огня, добавьте выбранные масла и при желании помаду для придания бальзаму цвета.

Шаг 4. Залейте смесь в форму и дайте остыть

Сразу же после смешивания перелейте горячую смесь в выбранный контейнер и оставьте на ночь для полного остывания. Теперь ваш собственный бальзам для губ готов к использованию!

Следуя эти простым шагам, вы можете получить уникальный продукт, который подходит именно вам.

БАЛЬЗАМ ДЛЯ ГУБ натуральный своими руками DIY
Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Популярное
World Meteo: летом-2024 в РФ ожидается "жара тысячелетия" до +50 градусов

Летом 2024 года Россия столкнется с "жарой тысячелетия" - это последствия Эль-Ниньо. Неистовая жара ударит по столице, мегаполисам, Кавказу и курортам юга РФ.

World Meteo: Эль-Ниньо принесёт летом в РФ "жару тысячелетия"
Подарили розы? Попробуйте укоренить
Как укоренить розу из букета: пошаговая инструкция
"Флаг вывешен на всю крышу". В Белгороде пожаловались на частный дом с украинской символикой
Чем удобрять картошку: рассказываем о трёх видах подкормки - урожай вас порадует
Главный режиссёр театра "Сфера" Александр Коршунов отметил юбилей Анжела Якубовская Болгария более трёх месяцев не может отправить на Украину 100 БТР. В чём дело? Любовь Степушова Врач Фролова перечислила продукты, необходимые для организма в феврале Ирина Гусакова
Гель-лак и шеллак: это одно и то же или нет? Объясняем разницу
Сводка с фронта: ВС РФ вошли в Победу, колонна танков ВС РФ идёт на Орехово
Найдите место на клумбе для этого идеального цветка: он завоюет сердце своими красивыми соцветиями
Найдите место на клумбе для этого идеального цветка: он завоюет сердце своими красивыми соцветиями
Последние материалы
Дориан Марьянович: Владимиру Зеленскому грозит смещение из-за падения Авдеевки
Экстренные меры: как восстановить кожу после солнца
Менеджер автосервиса рассказал, нужно ли заделывать сколы на лобовом стекле зимой
Хирург Умнов заявил, что пиво грозит женщинам бесплодием и лишним весом
Как сохранить авто новым надолго: три секрета
Владеющих английским языком соискателей приглашают на собеседование на 27% чаще
Российские бойцы рассказали, как установили флаг на здание администрации Авдеевки
Как снизить расход топлива: хитрость опытных водителей
Почему перед тем, как увеличить губы, нужно сходить к стоматологу и психотерапевту
Такер Карлсон высмеял тех, кто считает Россию причастной к смерти Навального
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников