Кремы для кожи рук, которые оценит ваша кожа

Кремы для рук, за которые кожа скажет вам спасибо

1:15 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Среди антисептиков и суровых морозов кожа рук требует особого внимания. Подборка лучших увлажняющих и питательных кремов для рук, чтобы спасти их от сухости и обветренности.

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Питательная маска для рук La Ric: Наталья Пикус оценивает ее состав, включающий алоэ вера, масло жожоба и авокадо, и текстуру, которая быстро впитывается, не оставляя следов. Советует использовать на ночь для максимального эффекта. Цена: 2900 руб.

Увлажняющая маска-перчатки, For Your: Ольга Фролова подчеркивает легкость использования и эффективность питательного крема, который снимает раздражение и делает кожу рук нежной. Цена: 500 руб.

Крем для рук "Дикая аргана", The Body Shop: Василиса Какорина выбирает этот крем за его способность эффективно увлажнять и питать кожу, не оставляя ощущения жирности. Цена: 430 руб.

Омолаживающий питательный пептидный крем-бальзам для рук с гиалуроновой кислотой, ICON SKIN: Елена Дубикова отмечает состав этого крема, который помогает выровнять пигментацию кожи рук и делает их мягкими и ухоженными. Цена: 263 руб.

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