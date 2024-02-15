Косметолог предлагает рекомендации: список по уходу за кожей рук, который способствует сохранению их молодости и здоровья

Советует косметолог: чек-лист по уходу за кожей рук, который поможет сохранить ее молодой и здоровой

1:10 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Дерматокосметолог Виктория Бритько предоставила схему ухода за руками, способную сохранить их в идеальном состоянии.

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Дети:

Для детей рекомендуется использовать легкие увлажняющие лосьоны и кремы, помогающие устранить шелушения и сухость кожи рук. Важно выбирать средства, не нарушающие водно-липидный слой.

Подростки:

Подросткам также рекомендуется использовать легкие увлажняющие средства и добавить раз в неделю ванночки с лекарственными растениями. Кроме того, важно помнить о регулярном нанесении крема перед выходом на улицу.

С 18 лет:

С этого возраста рекомендуется добавлять парафиновые ванночки в ежедневный уход за руками.

С 25 лет:

С этого возраста можно начать процедуру биоревитализации, повторяя ее перед отопительным сезоном и после него.

30+:

После 30 лет рекомендуется подключить процедуры, замедляющие процесс старения, такие как биоревитализация кистей. Также можно рассмотреть курс фотолечения при пигментных пятнах и использование филлеров на основе гиалуроновой кислоты и гидроксиаппатита кальция для укрепления кожи рук.

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