Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
В США предложили переименовать Техас в Украину
Гренландия вновь становится "зелёной землёй"
Эффективные средства для борьбы с сорняками без вреда для природы
Актер Алексей Панин* заочно арестован за призывы к терроризму
Когда и как правильно пересаживать клубнику
Французский балаяж: что нужно знать про любимое окрашивание всех парижанок и голливудских звезд
Метеоролог Позднякова рассказала, что снегопад в Москве утихнет на этой неделе
Рецепт куриных сердечек со стручковой фасолью
Тайны приготовления нежной и вкусной печени: секреты для разных видов мяса
Как затачивать карандаш для глаз: пошаговое руководство от профессиональных визажистов

Идеальная острота: как правильно затачивать карандаш для макияжа глаз

1:37
Моя семья » Красота и стиль

Для того чтобы избежать нечётких и неточных линий при макияже глаз, важно регулярно затачивать карандаш. Это особенно актуально, когда подводка начинает тускнеть, что может привести к неудовлетворительным результатам. Визажисты Wikihow.com делятся советами по достижению идеальной остроты карандашей для глаз.

Идеальная острота: как правильно затачивать карандаш для макияжа глаз
Фото: aksimed.ua
  1. Заморозьте подводку. Поместите карандаш в морозильник на пять минут. Это поможет ему стать более твёрдым и предотвратит его рассыпание при заточке.
  2. Дезинфицируйте точилку. Смочите ватный диск в медицинском спирте и тщательно очистите лезвия точилки, чтобы убить бактерии.
  3. Вставьте карандаш в точилку. Поворачивайте его, пока не получите желаемую остроту. Важно не нажимать слишком сильно.
  4. Проверьте остроту. Выньте карандаш из точилки и оцените остроту кончика, нарисовав линию на тыльной стороне ладони.  Если необходимо, повторите процесс заточки. Постарайтесь избежать острых краев на кончике карандаша, чтобы предотвратить травмирование глаза.
  5. Используйте импровизированные средства. Если нет точилки, можно воспользоваться, например, ножом. Будьте осторожны! Затачивайте карандаш, удерживая его не доминантной рукой, а нож - доминирующей.
  6. Стерилизуйте точилку. После использования, снова очистите точилку ватным диском, смоченным в спирте, чтобы избежать размножения и распространения бактерий.

Следуя этим простым шагам, вы сможете всегда иметь под рукой идеально заточенный карандаш для глаз.

Как подточить пластиковые карандаши для губ и для глаз.
Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Популярное
Тайны под льдом: обнаружение древнего поселения в Антарктиде вызывает волнение научного мира

Исследователь огласил захватывающую находку: обнаружение древнего города в Антарктиде.

Археолог обнаружил в Антарктиде оттаивающий древний город
Сорт огурцов "F1 любимый внучок" идеален для консервации
Идеальные огурцы для засолки: этот сорт компактный, вкусный и хрустящий
Рассказываем, как ухаживать за крыжовником, чтобы радовал долгие годы
Грязь на авто как защита: 5 причин, почему не стоит спешить с поездкой на мойку
РФ объявила в розыск первое лицо Эстонии премьера Каллас. Это только начало Любовь Степушова Ядерное оружие русских в космосе перепугало Вашингтон Дмитрий Плотников Дворцы падали, шляпы никогда. Немного о моде на головные уборы с давних времён Сергей Лебедев
Сводка с фронта: в Авдеевке бывшие "азовцы"* позорно отступили, на очереди штурм Часов Яра
Одно из самых ценных и полезных растений, которое радует орехами
Пять декоративных растений, которые сделают участок оригинальным
Пять декоративных растений, которые сделают участок оригинальным
Последние материалы
Падение спроса на новостройки в российских городах-миллионниках привело к снижению цен
Андрей Малахов рассказал о капризах Сергея Лазарева
SpaceX запустила к Луне ракету Falcon-9 с модулем Nova-C
Зеленскому напомнили о необходимости сложить полномочия
Идеальная острота: как правильно затачивать карандаш для макияжа глаз
Автоэксперт Уткина рассказала, как добиться заметной экономии топлива
Военный эксперт Норин: ВСУ истощены в Авдеевке, есть проблемы со снабжением
Найдено природное средство для борьбы с гипертонией
Глава Чечни прокомментировал ликвидацию троих вооруженных людей в Старом Ачхое
Самойлова рассказала, как спасала загулявшего Джигана: накачала его транквилизаторами
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников