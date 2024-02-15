Как затачивать карандаш для глаз: пошаговое руководство от профессиональных визажистов

Идеальная острота: как правильно затачивать карандаш для макияжа глаз

1:37 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Для того чтобы избежать нечётких и неточных линий при макияже глаз, важно регулярно затачивать карандаш. Это особенно актуально, когда подводка начинает тускнеть, что может привести к неудовлетворительным результатам. Визажисты Wikihow.com делятся советами по достижению идеальной остроты карандашей для глаз.

Фото: aksimed.ua

Заморозьте подводку. Поместите карандаш в морозильник на пять минут. Это поможет ему стать более твёрдым и предотвратит его рассыпание при заточке. Дезинфицируйте точилку. Смочите ватный диск в медицинском спирте и тщательно очистите лезвия точилки, чтобы убить бактерии. Вставьте карандаш в точилку. Поворачивайте его, пока не получите желаемую остроту. Важно не нажимать слишком сильно. Проверьте остроту. Выньте карандаш из точилки и оцените остроту кончика, нарисовав линию на тыльной стороне ладони. Если необходимо, повторите процесс заточки. Постарайтесь избежать острых краев на кончике карандаша, чтобы предотвратить травмирование глаза. Используйте импровизированные средства. Если нет точилки, можно воспользоваться, например, ножом. Будьте осторожны! Затачивайте карандаш, удерживая его не доминантной рукой, а нож - доминирующей. Стерилизуйте точилку. После использования, снова очистите точилку ватным диском, смоченным в спирте, чтобы избежать размножения и распространения бактерий.

Следуя этим простым шагам, вы сможете всегда иметь под рукой идеально заточенный карандаш для глаз.