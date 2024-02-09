Выбор косметической процедуры: пять быстрых и эффективных масок для кожи лица

Выбор масок для ухода за кожей во время отпуска и для постсалонного ухода может быть сложным, но косметолог Наталья Родина из Центра здоровья и красоты "Белый сад" рекомендует несколько эффективных средств от известных брендов.
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Ревитализирующая маска 5G, Amenity: Ссодержит аминокислоты, витамин А, гиалуроновую кислоту и коллаген, а также пять видов пептидов, способствующих выработке собственного коллагена. Маска увлажняет и подтягивает кожу, придавая лицу свежий вид и здоровый цвет. Удобна в использовании перед важным событием или можно оставить на ночь для еще более выраженного эффекта.
Prime Renewing Pack, Valmont: эта маска восстанавливает гидролипидный баланс и удерживает влагу благодаря диоксиду титана и мочевине. Можно использовать как на 20 минут, так и оставить на ночь. Она увлажняет кожу, улучшает цвет лица и облегчает нанесение макияжа.
Коллагеновая маска Regenerating Mask Treatment, Valmont: идеальный выбор для летнего отдыха, помогает снять красноту после загара. Наносится на 20-30 минут, а затем используется ампула пост-коллагенового ухода для восстановления упругости кожи и разглаживания морщин.
Pla MASK, La Mente: эта маска, содержащая экстракт плаценты и витамин С, помогает отбелить кожу и восстановить ее упругость и увлажненность. Рекомендуется для использования раз в пять дней, особенно после салонных процедур, для поддержания результатов.
Восстанавливающая крем-маска Anne Semonin: подходит для проблемной кожи, содержит белую глину, витамин Е и экстракт водорослей для увлажнения и питания кожи. Можно использовать как на 10 минут, так и оставить на ночь для более интенсивного ухода.
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