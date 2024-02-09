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Выбор косметической процедуры: пять быстрых и эффективных масок для кожи лица

Выбор косметолога: 5 эффективных экспресс-масок для лица

1:50
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Выбор масок для ухода за кожей во время отпуска и для постсалонного ухода может быть сложным, но косметолог Наталья Родина из Центра здоровья и красоты "Белый сад" рекомендует несколько эффективных средств от известных брендов.

Выбор косметолога: 5 эффективных экспресс-масок для лица
Фото: flickr. com by Sérgio (Savaman) Savarese is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license
  1. Ревитализирующая маска 5G, Amenity: Ссодержит аминокислоты, витамин А, гиалуроновую кислоту и коллаген, а также пять видов пептидов, способствующих выработке собственного коллагена. Маска увлажняет и подтягивает кожу, придавая лицу свежий вид и здоровый цвет. Удобна в использовании перед важным событием или можно оставить на ночь для еще более выраженного эффекта.
  2. Prime Renewing Pack, Valmont: эта маска восстанавливает гидролипидный баланс и удерживает влагу благодаря диоксиду титана и мочевине. Можно использовать как на 20 минут, так и оставить на ночь. Она увлажняет кожу, улучшает цвет лица и облегчает нанесение макияжа.
  3. Коллагеновая маска Regenerating Mask Treatment, Valmont: идеальный выбор для летнего отдыха, помогает снять красноту после загара. Наносится на 20-30 минут, а затем используется ампула пост-коллагенового ухода для восстановления упругости кожи и разглаживания морщин.
  4. Pla MASK, La Mente: эта маска, содержащая экстракт плаценты и витамин С, помогает отбелить кожу и восстановить ее упругость и увлажненность. Рекомендуется для использования раз в пять дней, особенно после салонных процедур, для поддержания результатов.
  5. Восстанавливающая крем-маска Anne Semonin: подходит для проблемной кожи, содержит белую глину, витамин Е и экстракт водорослей для увлажнения и питания кожи. Можно использовать как на 10 минут, так и оставить на ночь для более интенсивного ухода.
ТОП-5 МАСОК ДЛЯ ЛИЦА | Корейская Косметика
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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