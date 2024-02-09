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Какова цель использования спреев для лица, какие компоненты следует обращать внимание в составе и какие из них стоит приобрести

Зачем нужны спреи для лица, что искать в составе и какие купить

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Спрей для лица, также известный как термальная вода, является неотъемлемым компонентом косметического арсенала как для домашнего использования, так и для ежедневного использования вне дома. Он обеспечивает мгновенное освежение, помогает оживить кожу, а также увлажняет, питает и придает ей сияние. Еще одним преимуществом является то, что его можно наносить как до нанесения макияжа, так и после него, не опасаясь размазывания косметики.

Зачем нужны спреи для лица, что искать в составе и какие купить
Фото: Нейросеть Шедеврум

Однако выбор среди множества спреев может быть сложным, как говорит врач-дерматокосметолог и эксперт Arcaya, Екатерина Лютикова. Необходимо всегда обращать внимание на состав и основные свойства продукта. Термальная вода помогает восстановить уровень pH кожи, увлажнить ее и нейтрализовать жесткость воды, однако выбор состава зависит от типа кожи. Например, содержание калия, кальция и магния делает термальную воду подходящей для жирной и проблемной кожи, но нежелательной для сухой кожи из-за их способности высушивать кожу. Рекомендуемые компоненты в составе термальной воды, подходящие для всех типов кожи, включают гиалуроновую кислоту, ледниковую воду и экстракт алоэ вера. Наносить термальную воду следует с расстояния 10-15 см, и дождаться ее частичного впитывания, прежде чем использовать другие увлажняющие средства.

При выборе спрея для лица обратите внимание на такие продукты, как Grape Water от Caudalie, Primary Veil от Valmont, Hydrating Mist with Green Tea от Innisfree и Reviving Marine Mist от Thalgo.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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