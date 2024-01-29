Три распространенных заблуждения относительно гиалуроновой кислоты, коллагена и эластина, объясняющие, почему их восстановление невозможно

3 мифа о гиалуроновой кислоте, коллагене и эластине: почему их невозможно восполнить

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Анастасия Дубинская, руководитель Школы естественного омоложения "Ревитоника", разъясняет три распространенных мифа о коллагене, эластине и гиалуроновой кислоте.

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Первый миф заключается в том, что с возрастом коллаген убывает, но на самом деле он накапливается в тканях, создавая белковые сшивки, которые мешают влаге и питательным веществам достигнуть клеток.

Второй миф о том, что гиалуроновую кислоту необходимо восполнять после 25 лет, также опровергается. Проблема не в ее исчезновении, а в том, как обеспечить доставку необходимого количества воды. Обезвоженность вызывает потерю гиалуроновой кислоты, и ее восстановление связано с уходом за капиллярами, а не с модными процедурами.

Третий миф заключается в том, что коллаген можно обновить косметическими процедурами или биологически активными добавками (БАДами).

Анастасия Дубинская подчеркивает, что обновление коллагена неосуществимо, и заявления о возможности этого с помощью добавок являются необоснованными. Популярные косметические процедуры также могут иметь противопоказания и обратные эффекты, поэтому их следует тщательно рассмотреть перед принятием решения.