Как выявить, что у вас сформировалась зависимость от кофе

Имеешь ли ты проблемы с зависимостью от кофе? Неконтролируемая потребность в этом ароматном напитке может серьезно повлиять на твоё здоровье и общее благополучие. Вот несколько признаков, которые помогут распознать кофейную привычку:
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Ты испытываешь сильное желание выпить кофе сразу после пробуждения и чувствуешь, что без него не можешь приступить к делам, делая чашку кофе основной мотивацией для пробуждения.
При отсутствии кофе ты чувствуешь себя подавленным и раздражительным, возможно, с головной болью
Неупотребление кофе в привычные часы приводит к нехватке энергии и сонливости.
После употребления большого количества кофе или в периоды его отсутствия ты испытываешь сердцебиение, тревогу и нервозность.
Ты тратишь много усилий и средств, чтобы получить доступ к кофе или приготовить его в определенном стиле.
Обычная чашка кофе перестала вызывать такой бодрящий эффект, и для поддержания энергии тебе требуется больше.
Ты постоянно обращаешь внимание на места, где можно попить кофе, находясь вне дома.
Другие напитки больше тебя не привлекают, и в кафе или ресторане ты всегда выбираешь кофе на десерт.
Видя, что кто-то пьет кофе рядом с тобой, ты испытываешь непреодолимое желание сделать то же самое.
У тебя возникают проблемы с засыпанием из-за избытка кофеина, который стимулирует центральную нервную систему.
Если ты обнаружил три или более признака, возможно, кофе занимает слишком важное место в твоей жизни. Попробуй постепенно снизить потребление кофе, заменяя его на напитки с низким содержанием кофеина или без него.
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