Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Никакого фотошопа: 5 идей, как позировать, чтобы выглядеть стройнее
Автоэксперты рассказали, что не нужно делать проточку тормозных дисков
Фильмы ужасов с превосходным захватывающим сюжетом
Лиза Арзамасова показала фотоссесию в изысканных свадебных образах
В Театре на Трубной пройдет спектакль "Толстого нет" с Ириной Алфёровой в главной роли
Завести собаку: какие четыре трудности могут возникнуть перед вами
Детективные фильмы с хитроумным сюжетом, которые заставят вас поломать голову
Кустарники засыпало слоем снега. Есть два варианта действий
Фигуристка Трусова показала кадры с отдыха в Дубае: на снимках она с подругами
Как выявить, что у вас сформировалась зависимость от кофе

Как определить, что у тебя зависимость от кофе

1:37
Моя семья » Красота и стиль

Имеешь ли ты проблемы с зависимостью от кофе? Неконтролируемая потребность в этом ароматном напитке может серьезно повлиять на твоё здоровье и общее благополучие. Вот несколько признаков, которые помогут распознать кофейную привычку:

Как определить, что у тебя зависимость от кофе
Фото: openverse.org by BOMBMAN is licensed under CC BY 2.0.
  • Ты испытываешь сильное желание выпить кофе сразу после пробуждения и чувствуешь, что без него не можешь приступить к делам, делая чашку кофе основной мотивацией для пробуждения.
  • При отсутствии кофе ты чувствуешь себя подавленным и раздражительным, возможно, с головной болью
  • Неупотребление кофе в привычные часы приводит к нехватке энергии и сонливости.
  • После употребления большого количества кофе или в периоды его отсутствия ты испытываешь сердцебиение, тревогу и нервозность.
  • Ты тратишь много усилий и средств, чтобы получить доступ к кофе или приготовить его в определенном стиле.
  • Обычная чашка кофе перестала вызывать такой бодрящий эффект, и для поддержания энергии тебе требуется больше.
  • Ты постоянно обращаешь внимание на места, где можно попить кофе, находясь вне дома.
  • Другие напитки больше тебя не привлекают, и в кафе или ресторане ты всегда выбираешь кофе на десерт.
  • Видя, что кто-то пьет кофе рядом с тобой, ты испытываешь непреодолимое желание сделать то же самое.
  • У тебя возникают проблемы с засыпанием из-за избытка кофеина, который стимулирует центральную нервную систему.

Если ты обнаружил три или более признака, возможно, кофе занимает слишком важное место в твоей жизни. Попробуй постепенно снизить потребление кофе, заменяя его на напитки с низким содержанием кофеина или без него.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Популярное
Эти растения будут цвести непрерывно весь сезон: наполните сад яркими красками

Некоторые цветы могут радовать цветением весь дачный сезон без перерыва.

Алиссум, гелиопсис, эшшольция, колокольчик будут цвести весь сезон
Глициния — завораживающая лиана для участка
Посадите в саду этот водопад цветов: шикарная лиана просто захватывает дух
Этот пламенный цветок станет изюминкой вашего сада: он притянет все взгляды
Тлю, яблоневую плодожорку, гусениц можно победить этим простым продуктом с кухни
"Русские всегда приходят за своими деньгами": указ Путина вызвал переполох Любовь Степушова Фитнес-тренер рассказал, почему болят суставы во время и после тренировки Ирина Гусакова Классические вооруженные столкновения превращаются в "войны специалистов" Сергей Лебедев
Ожидать ли новых снегопадов в феврале, рассказала метеоролог
Блюдо-пятиминутка на завтрак: сытное и питательное блюдо станет постоянным в вашем меню
Создайте яркий ковёр из этих цветов: они очаровывают своими красками — даже листьев не видно
Создайте яркий ковёр из этих цветов: они очаровывают своими красками — даже листьев не видно
Последние материалы
Эксперт предупредил путешественников об опасности использования ярких чемоданов
Автоловушки ГИБДД: Как избежать нарушений на дороге и защитить себя от "разводов"
Newsweek: Пентагон предупредил, что у ВСУ заканчиваются оружие и боеприпасы
Три упражнения для крепких плеч
Учёные нашли все гены, отвечающие за цвет глаз
Посадите очаровательное калибрахоа
Санкт-Петербург занял третье место в мире по прогнозу роста цен на элитное жильё
Знаменитый салат из крабовых палочек: нужны всего три ингредиента
Секрет языка собак: как они понимают смысл слов и интонацию
Прогнозы AT и PL по Украине: будет новый Афганистан со столицей во Львове
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников