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Управление стрессом и полноценный сон: 12 ключевых советов для достижения гладкой кожи, как у ребенка

2:47
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Гладкая и здоровая кожа - результат комплекса мер, начиная от правильной диеты до полноценного сна. Эксперты HerBeauty.co дают проверенные советы, как добиться идеальной кожи, как у ребенка.

Управление стрессом и полноценный сон: 12 ключевых советов для достижения гладкой кожи, как у ребенка
Фото: Сервис стоковых фотографий freepik.com

Пейте больше воды

Увлажнение - ключевой фактор для улучшения состояния кожи. Регулярное употребление воды помогает очищать тело от токсинов, препятствует появлению прыщей и сохраняет естественную упругость кожи.

Удаляйте макияж

Даже если макияж был легким, очищение кожи перед сном важно. Используйте мягкие средства для снятия макияжа, чтобы не пересушить эпидермис.

Используйте солнцезащитный крем

Регулярное использование солнцезащитного крема помогает предотвратить рак кожи и преждевременное старение, оберегает её от вредного воздействия УФ-лучей.

Питайтесь здоровой пищей

Правильное питание, богатое фруктами и овощами, придает коже здоровый и сияющий вид, в то время как избыток жирной и нездоровой пищи может спровоцировать появление прыщей и несовершенств кожи.

Управляйте стрессом

Высокий уровень стресса может ускорить процесс старения кожи из-за гормональных изменений. Позитивное мышление и спокойствие помогут сохранить хороший внешний вид.

Пилинг

Отшелушивание помогает удалять омертвевшие клетки. Этот процесс можно осуществить с помощью специальных средств или продуктов с альфа-гидроксикислотами.

Обеспечьте полноценный сон

Качественный сон влияет на здоровье кожи, отражаясь на ее свежести и упругости.

Физические нагрузки и потоотделение

Регулярные тренировки и интенсивное потоотделение помогают улучшить циркуляцию крови, очищают поры и способствуют заживлению кожи.

Используйте медицинские процедуры

Процедуры типа химического пилинга или лазерной шлифовки кожи могут быть эффективными методами для омоложения кожи, однако требуют более длительного времени восстановления.

Продукты с коллагеном

Продукты с коллагеном помогают поддерживать упругость и здоровье кожи, компенсируя его естественную утрату.

Увлажнение после душа

Кожа после душа требует дополнительного увлажнения, поэтому нанесение лосьона, масла или крема поможет сохранить ее гладкость.

Используйте увлажнитель воздуха

Увлажнители воздуха помогут избежать сухости кожи, сохраняя ее свежей и сияющей.

Эти советы помогут поддерживать здоровую и гладкую кожу, делая ее сияющей и ухоженной

Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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