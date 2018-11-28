В Германии представили наружную подушку безопасности для автомобиля

Дорожно-транспортные происшествия происходят буквально каждый день по всему миру. И буквально каждый день тысячи специалистов ломают голову над тем, как сделать передвижения с помощью автомобиля комфортнее и безопаснее.

Так, эксперты из крупной и известной компании ZF придумали кое-что по-настоящему инновационное. В немецком Мангейме они представили аудитории подушку безопасности, что срабатывает снаружи автомобиля. Так, по словам представителей компании, наружная подушка безопасности должна срабатывать непосредственно в момент столкновения автомобиля с каким-либо препятствием или другим автомобилем. Эксперты, кстати, подушку свою уже испытали — и заявляют, что она снижает тяжесть травм пассажиров примерно на 40 %.

Стоит признать, что человечество идет семимильными шагами к по-настоящему безопасным дорогам. Не весь мир, конечно, может похвастаться инновациями в этой сфере, но определенные улучшения наблюдаются во многих странах. Так, безусловное первое место в списке самых безопасных дорог в мире, например, занимает Норвегия — там смертельных ДТП в несколько раз меньше, нежели в других странах.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что депутаты Государственной думы Российской Федерации считают, будто лишение прав за бегство с места дорожно-транспортного происшествия — наказание чересчур жесткое. Достаточно, говорят они, будет и денежного штрафа.

Фото: Fotodom. ru/Коммерсантъ

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