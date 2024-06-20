Новые LADA Vesta NG нуждаются в обновлении ПО — что нужно знать владельцам

Компания "АвтоВАЗ" объявила о новой сервисной кампании для LADA Vesta NG, связанной с обновлением программного обеспечения контроллера системы управления двигателем (КСУД).
Согласно предписанию, автосалоны LADA должны проверять версию ПО на каждой поступившей машине и при необходимости обновлять его бесплатно. В рамках кампании также будет проведена перестановка пинов в разъеме КСУД, что, по мнению специалистов автосалонов, может быть связано с зарядкой аккумулятора.
Ранее сообщалось, что АвтоВАЗ проверит трансмиссии LADA Vesta с вариатором на наличие стружки.
Многие начинающие огородники совершают ошибку, пытаясь улучшить условия для роста и плодоношения помидоров. Они усердно удаляют с кустов нижние листья, считая, что это поможет растению сосредоточиться на формировании плодов. Однако опытные садоводы давно знают - это ошибочное мнение, и такая практика, напротив, может лишить вас хорошего урожая.