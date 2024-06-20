Новые LADA Vesta NG нуждаются в обновлении ПО — что нужно знать владельцам

"АвтоВАЗ" запускает новую сервисную кампанию для LADA Vesta NG

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Компания "АвтоВАЗ" объявила о новой сервисной кампании для LADA Vesta NG, связанной с обновлением программного обеспечения контроллера системы управления двигателем (КСУД).

Фото: Wikipedia by Ilya Plekhanov is licensed under CC BY-SA 4.0

Согласно предписанию, автосалоны LADA должны проверять версию ПО на каждой поступившей машине и при необходимости обновлять его бесплатно. В рамках кампании также будет проведена перестановка пинов в разъеме КСУД, что, по мнению специалистов автосалонов, может быть связано с зарядкой аккумулятора.

Ранее сообщалось, что АвтоВАЗ проверит трансмиссии LADA Vesta с вариатором на наличие стружки.