Владельцы LADA Vesta, проверьте свои авто срочно: возможны проблемы с трансмиссией

На автомобилях LADA Vesta с вариатором будет проведена проверка уровня трансмиссионного масла и наличие стружки, как сообщает портал "Лада. Онлайн" со ссылкой на предписание "АвтоВАЗа".
Владельцы LADA Vesta NG получат уведомления с просьбой посетить автосалон LADA для проверки АКПП. Специалисты проверят уровень масла в китайском вариаторе, и если он ниже нормы, снимут поддон для проверки на наличие стружки.
При обнаружении стружки вариатор будет заменен на новый. Все работы будут проведены бесплатно для владельцев. Вариатор на LADA Vesta предлагается только в связке с 1,8-литровым мотором мощностью 122 л. с.
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