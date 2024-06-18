Владельцы LADA Vesta, проверьте свои авто срочно: возможны проблемы с трансмиссией

АвтоВАЗ проверит трансмиссии LADA Vesta с вариатором на наличие стружки

0:46 Your browser does not support the audio element. Авто

На автомобилях LADA Vesta с вариатором будет проведена проверка уровня трансмиссионного масла и наличие стружки, как сообщает портал "Лада. Онлайн" со ссылкой на предписание "АвтоВАЗа".

Фото: Wikipedia by Ilya Plekhanov is licensed under CC BY-SA 4.0

Владельцы LADA Vesta NG получат уведомления с просьбой посетить автосалон LADA для проверки АКПП. Специалисты проверят уровень масла в китайском вариаторе, и если он ниже нормы, снимут поддон для проверки на наличие стружки.

При обнаружении стружки вариатор будет заменен на новый. Все работы будут проведены бесплатно для владельцев. Вариатор на LADA Vesta предлагается только в связке с 1,8-литровым мотором мощностью 122 л. с.