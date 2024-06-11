"АвтоВАЗ" под прицелом: финские СМИ обвиняют Lada Iskra в копировании Renault Logan

"АвтоВАЗ" обвинили в копировании чертежей Renault для производства Lada Iskra

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Финское издание Teknikan Maailma обрушилось с обвинениями на "АвтоВАЗ", утверждая, что российская компания якобы использовала чертежи Renault/Dacia Logan для создания новой серии Lada Iskra. Впрочем, журналисты Teknikan Maailma сразу же уточнили, что ни Renault Group, ни Dacia не участвовали в разработке новой модели Lada.

Фото: Wikipedia by Алексей Кашевник is licensed under public domain

"Новинка — это современная российская разработка, использующая технологии бывшего партнера," — отметили в журнале, чтобы прояснить ситуацию.

Lada Iskra была представлена 5 июня 2024 года на ПМЭФ. В эту серию входят седан, универсал и его кросс-версия. Основой для новой линейки действительно стала платформа CMF-B от Renault Group, разработанная до начала санкций. Однако, по заявлению "АвтоВАЗа", платформа была доработана и стала технологически независимой.

В частности, удалось полностью локализовать электронную составляющую модели, добавив около 400 новых деталей в конструкцию.

Для Lada Iskra предусмотрено два типа двигателей: 90-сильный 8-клапанный мотор объемом 1,6 литра с 5-ступенчатой механической коробкой передач и 106-сильный 16-клапанный атмосферный двигатель, который будет комплектоваться либо 6-ступенчатой "механикой", либо вариатором от неизвестного китайского партнера.

Первые автомобили Lada Iskra начнут сходить с конвейера в начале 2025 года. Вопрос о цене остаётся открытым, но, по словам главы АвтоВАЗа Максима Соколова, если бы эти автомобили поступили на рынок сейчас, их стоимость составила бы от 1 000 000 до 1 200 000 рублей.