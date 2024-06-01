Автоэксперт предупреждает: необычные шумы и резкое переключение передач – сигнал бедствия для вашей АКП

Водителям перечислили 4 признака неисправности автоматической коробки передач

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Посторонние звуки при разгоне автомобиля, пробуксовка, запах гари и резкое переключение передач свидетельствуют о неисправности автоматической коробки передач (АКП). Об этом сообщил директор департамента механического ремонта "Люкс" автомобильной группы "Авилон" Павел Константинов в интервью с корреспондентом "Газета.Ru".

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"К основным признакам неисправности АКП можно отнести пробуксовку, когда передачи проскальзывают или не переключаются должным образом. Также к этому относится пробуксовка при разгоне, когда автомобиль медленно ускоряется или проскальзывает при попытке ускориться", — объяснил Константинов.

Жесткое или резкое переключение передач также указывает на неисправность АКП, водитель может почувствовать характерный толчок, удар или рывок. Другим признаком неисправности АКП являются необычные шумы в коробке передач, такие как гудение, визг, скрежет и другие, подчеркнул эксперт.

Кроме того, запах гари должен насторожить автовладельца, так как это часто свидетельствует о перегреве и неисправности автоматической трансмиссии, подытожил Константинов.