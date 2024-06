Автоэксперт предупреждает: необычные шумы и резкое переключение передач – сигнал бедствия для вашей АКП

Посторонние звуки при разгоне автомобиля, пробуксовка, запах гари и резкое переключение передач свидетельствуют о неисправности автоматической коробки передач (АКП). Об этом сообщил директор департамента механического ремонта "Люкс" автомобильной группы "Авилон" Павел Константинов в интервью с корреспондентом "Газета.Ru".

Фото: Wikipedia by The Car Spy is licensed under CC BY 2.0