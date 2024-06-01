Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Аэропорты Казани и Нижнекамска на время ограничили полеты
Стало известно, почему кошки не любят, когда их гладят против шерсти
Тост с маскарпоне и помидорами: перекус на завтрак
Как подтянуть быстро живот: ответ тренера
В России может появиться программа для развития доступного арендного жилья
В борьбе с мучнистой росой поможет удаление поражённых участков кустов
Шукшиной не понравилась одежда Бузовой на концерте в День защиты детей
Тайны быстрого восстановления: спасение ногтей после гель-лака
Акции компании Trump Media & Technology Group рухнули
Автоэксперт предупреждает: необычные шумы и резкое переключение передач – сигнал бедствия для вашей АКП

Водителям перечислили 4 признака неисправности автоматической коробки передач

1:13
Авто

Посторонние звуки при разгоне автомобиля, пробуксовка, запах гари и резкое переключение передач свидетельствуют о неисправности автоматической коробки передач (АКП). Об этом сообщил директор департамента механического ремонта "Люкс" автомобильной группы "Авилон" Павел Константинов в интервью с корреспондентом "Газета.Ru".

Водителям перечислили 4 признака неисправности автоматической коробки передач
Фото: Wikipedia by The Car Spy is licensed under CC BY 2.0

"К основным признакам неисправности АКП можно отнести пробуксовку, когда передачи проскальзывают или не переключаются должным образом. Также к этому относится пробуксовка при разгоне, когда автомобиль медленно ускоряется или проскальзывает при попытке ускориться", — объяснил Константинов.

Жесткое или резкое переключение передач также указывает на неисправность АКП, водитель может почувствовать характерный толчок, удар или рывок. Другим признаком неисправности АКП являются необычные шумы в коробке передач, такие как гудение, визг, скрежет и другие, подчеркнул эксперт.

Кроме того, запах гари должен насторожить автовладельца, так как это часто свидетельствует о перегреве и неисправности автоматической трансмиссии, подытожил Константинов.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
*
Обсудить
Популярное
Фиалка в доме: что происходит в таких жилищах согласно приметам

Фиалка - нежное и красивое комнатное растение, которое многие цветоводы-любители выращивают у себя дома. Но мало кто знает, что по народным поверьям, фиалка в доме может оказывать определённое влияние на жизнь его обитателей. Давайте разберёмся, какие приметы и суеверия связаны с этим цветком.

Народные поверья: фиалка оказывает влияние на людей
Это растение любят садоводы из-за приятного аромата
Идеальные условия для лаванды: где лучше всего её высаживать на даче
Какие овощи на дачном участке не любят яичную скорлупу
5 причин выращивать мяту перечную на своем дачном участке
Переброска огромных резервов ВСУ на Харьковское направление бесполезно Дмитрий Плотников Спецучения СВОП: все сценарии на Украине ведут к третьей мировой Олег Володин Дружба пса и кролика, игра ягуара с детьми: тайны в поведении животных Сергей Лебедев
Как побороть фитофтороз и мучнистую росу с помощью йода
Простая мясная подлива: очень вкусно с макаронами, картошкой, рисом или гречкой
Как приготовить нежный заварной крем со сливками, который напоминает пломбир
Как приготовить нежный заварной крем со сливками, который напоминает пломбир
Последние материалы
Тайны быстрого восстановления: спасение ногтей после гель-лака
Акции компании Trump Media & Technology Group рухнули
Врач Кашух: ранняя черешня не представляет опасности для здоровья при одном условии
Водителям перечислили 4 признака неисправности автоматической коробки передач
Как законно платить меньше налогов при сдаче квартиры
Водителям объяснили, почему дистанционный запуск угрожает безопасности машины
В Уфе открылись 12 загородных лагерей для детей
Как приготовить соус из кешью
Певица Пелагея рассказала о подлости бывшего мужа
Как распознать болезни яблонь и бороться с ними?
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников