Сезон не по расписанию: туризм в феврале побил рекорды на Балеарах

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На фоне продолжающихся протестов против туризма, февраль принес неожиданные новости для Балеарских островов: количество туристов здесь выросло на 4,4% по сравнению с тем же месяцем прошлого года, достигнув 365 109 человек. Особенно сильно вырос поток на Майорке - на 8,15%, где зарегистрировано 322 033приезжих.

Фото: commons.wikimedia.org by Bahnfrend, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Коста Конкордия в Пальме, Майорка

Такой прирост стал холодным душем для активистов, протестующих против массового туризма. Однако рост во многом объясняется активностью немецких туристов, число которых увеличилось на 13% по сравнению с февралем 2024 года. 137 826 немцев составили почти половину всех гостей на острове, что подтверждает устойчивый интерес Германии к отдыху на Балеарах — с начала 2024 года этот рынок вырос на 10,2%.

С другой стороны, британские туристы значительно снизили своё присутствие. Их количество упало на 7,7%, составив всего 18 874 человека. Это продолжает тенденцию снижения: в январе британцев было на 30% меньше, чем годом ранее, и подобное снижение наблюдалось также в ноябре и декабре 2024 года.

Несмотря на общее увеличение турпотока, испанские туристы, занимающие второе место по численности, показали снижение на 2,6%, остановившись на 95 074 посетителях.

Протесты на Майорке и в других регионах Испании продолжаются уже более года. Люди выходят на улицы с транспарантами и лозунгами, требуя ограничить туризм, который, по их мнению, ведёт к перенаселённости, ухудшению экологии и острому жилищному кризису. Один из главных упрёков — недоступность жилья: всё больше инвесторов скупают недвижимость под аренду, вытесняя местных жителей с рынка.

Власти Балеарских островов и Совет Майорки пытаются найти компромисс, продвигая развитие туризма в низкий сезон. Их цель — сгладить сезонные пики, снизив нагрузку на инфраструктуру летом и сделать туризм более устойчивым и выгодным для местного населения круглый год.

Уточнения

Балеа́рские острова́ (кат. Illes Balears, исп. Islas Baleares) — архипелаг в Испании на западе Средиземного моря, рядом с восточным берегом Пиренейского полуострова.

