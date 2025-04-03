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Батарейка от богов? Странная находка, способная переписать технологическое прошлое

2:01
Наука

Обычные на первый взгляд глиняные сосуды, найденные вблизи Багдада, на поверку оказались куда более загадочными. Внутри некоторых из них — медные цилиндры, железные стержни и следы кислотного раствора. Всё это больше напоминает не сосуды для хранения вина или масла, а… древние батарейки.

Город в пустыне
Фото: Designed by Freepik by vecstock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Город в пустыне

Электричество до Эдисона

Эти находки датируют III веком до н. э. — временем Парфянской империи. Удивительно, но конструкция артефактов похожа на современные гальванические элементы. Внутри сосудов могли находиться винный уксус или лимонный сок — кислота, необходимая для выработки небольшого электрического тока.

"Если всё это действительно работало как батарея, перед нами — сенсация", — признаются археологи.

Судя по всему, устройства выдавали напряжение около 1 вольта — не хватит, чтобы зажечь лампу, но вполне достаточно, чтобы, к примеру, использовать в электропозолоте.

Что делали с "древними батарейками"

Сторонники альтернативной истории предполагают: багдадские сосуды использовались для электролиза — возможно, для нанесения тонкого слоя золота или серебра на украшения. Иначе как объяснить такое технологическое мышление в эпоху, когда электричество официально было ещё не открыто?

Скептики же уверены: сосуды — просто предметы быта, а металлические вставки — не более чем случайность или хитрость древних ремесленников.

Но одно остаётся фактом: конструкция слишком технологична, чтобы быть "ошибкой".

Артефакт, который ставит вопросы

Багдадские батареи хранятся в Иракском национальном музее. Некоторые экспонаты были повреждены или утеряны во время военных действий, но интерес к ним не угасает. Каждый новый взгляд учёных лишь усиливает интригу.

Может быть, мы недооценили древний мир? И электричество — вовсе не изобретение XIX века?

Уточнения

Батаре́я (фр. batterie, от battre «бить») — соединение нескольких однотипных приборов, устройств в единую систему или установку для эффективного совместного действия.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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