Пьёшь много воды — и получаешь второй подбородок? Вот почему

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Все твердят о важности воды для здоровья: 2 литра в день — и ты богиня. Но если на подбородке вдруг появляется "лишний этаж", стоит задуматься — а не переборщила ли ты с питьевым режимом?

Фото: freepik.com is licensed under public domain Двойной подбородок

Что общего у отёков и второго подбородка

Даже если лишний вес тебя не касается, второй подбородок может возникнуть из-за регулярной отечности. Особенно если пить воду неправильно: забывать целый день, а вечером спешно "догонять" норму литрами.

Что происходит:

вода не успевает усвоиться;

организм запасает жидкость про запас;

ткани отекают;

лицо теряет чёткость, появляется провисание;

а вместе с ним — второй подбородок.

Отеки = капкан для кожи

Жидкость, застрявшая в тканях, делает их тяжёлыми и податливыми. Под действием силы тяжести они быстрее опускаются вниз. И да — это напрямую влияет на овал лица. Особенно если к отёкам добавляется:

плохая осанка,

пассивный образ жизни,

лишний сахар и соль в рационе.

Как пить воду правильно

Не пей залпом на ночь — это гарантированный отёк наутро. Пей понемногу в течение дня — примерно по 1 стакану каждый час. Ориентируйся на ощущения — нет универсальной нормы.

Как улучшить ситуацию

Уменьши потребление соли, сахара и жареного

Включи в день физическую активность — особенно для шеи и плеч

Делай массаж лица, контрастный душ, работай с МФР-роликом

Следи за осанкой и положением головы за компьютером

И самое главное — не перегибай с водой

Уточнения

Подборо́док — самая нижняя часть лица, расположенная книзу от нижней губы.



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