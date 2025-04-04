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Пьёшь много воды — и получаешь второй подбородок? Вот почему

1:39
Моя семья » Красота и стиль

Все твердят о важности воды для здоровья: 2 литра в день — и ты богиня. Но если на подбородке вдруг появляется "лишний этаж", стоит задуматься — а не переборщила ли ты с питьевым режимом?

Двойной подбородок
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Двойной подбородок

Что общего у отёков и второго подбородка

Даже если лишний вес тебя не касается, второй подбородок может возникнуть из-за регулярной отечности. Особенно если пить воду неправильно: забывать целый день, а вечером спешно "догонять" норму литрами.

Что происходит:

  • вода не успевает усвоиться;

  • организм запасает жидкость про запас;

  • ткани отекают;

  • лицо теряет чёткость, появляется провисание;

  • а вместе с ним — второй подбородок.

Отеки = капкан для кожи

Жидкость, застрявшая в тканях, делает их тяжёлыми и податливыми. Под действием силы тяжести они быстрее опускаются вниз. И да — это напрямую влияет на овал лица. Особенно если к отёкам добавляется:

  • плохая осанка,

  • пассивный образ жизни,

  • лишний сахар и соль в рационе.

Как пить воду правильно

  1. Не пей залпом на ночь — это гарантированный отёк наутро.

  2. Пей понемногу в течение дня — примерно по 1 стакану каждый час.

  3. Ориентируйся на ощущения — нет универсальной нормы.

Как улучшить ситуацию

  • Уменьши потребление соли, сахара и жареного
  • Включи в день физическую активность — особенно для шеи и плеч
  • Делай массаж лица, контрастный душ, работай с МФР-роликом
  • Следи за осанкой и положением головы за компьютером
  • И самое главное — не перегибай с водой

Уточнения

Подборо́док — самая нижняя часть лица, расположенная книзу от нижней губы. 

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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