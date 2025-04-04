Пьёшь много воды — и получаешь второй подбородок? Вот почему

Все твердят о важности воды для здоровья: 2 литра в день — и ты богиня. Но если на подбородке вдруг появляется "лишний этаж", стоит задуматься — а не переборщила ли ты с питьевым режимом?
Даже если лишний вес тебя не касается, второй подбородок может возникнуть из-за регулярной отечности. Особенно если пить воду неправильно: забывать целый день, а вечером спешно "догонять" норму литрами.
Что происходит:
вода не успевает усвоиться;
организм запасает жидкость про запас;
ткани отекают;
лицо теряет чёткость, появляется провисание;
а вместе с ним — второй подбородок.
Жидкость, застрявшая в тканях, делает их тяжёлыми и податливыми. Под действием силы тяжести они быстрее опускаются вниз. И да — это напрямую влияет на овал лица. Особенно если к отёкам добавляется:
плохая осанка,
пассивный образ жизни,
лишний сахар и соль в рационе.
Не пей залпом на ночь — это гарантированный отёк наутро.
Пей понемногу в течение дня — примерно по 1 стакану каждый час.
Ориентируйся на ощущения — нет универсальной нормы.
Подборо́док — самая нижняя часть лица, расположенная книзу от нижней губы.
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