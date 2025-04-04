Моя прекрасная няня: Смолкин вспомнил об обмороках Заворотнюк на съёмках

1:29 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Борис Смолкин, партнёр Анастасии Заворотнюк по сериалу "Моя прекрасная няня", поделился воспоминаниями о коллеге в день её 54-летия.

Актриса, скончавшаяся в мае 2024 года от глиобластомы, запомнилась ему не только талантом, но и невероятной работоспособностью.

"Она работала на износ, порой падая в обмороки от переутомления", — отметил артист в интервью VOICE.

Смолкин рассказал о случае на съёмках, когда Заворотнюк, одновременно занятая в театре "Табакерка", забыла о спектакле из-за плотного графика. Тогда продюсерам пришлось экстренно отменить постановку, а позже актриса покинула театр, не выдержав нагрузки.

Исполнительница роли Вики, по словам Смолкина, была задействована почти в каждом эпизоде сериала, поэтому иногда её организм не выдерживал. Несмотря на это, Заворотнюк находила силы совмещать карьеру с материнством, приводя на площадку сына Майкла и дочь Анну.

При этом Смолкин уважает решение семьи Заворотнюк сохранять приватность во время её болезни: "Последние пять лет мы не общались. Не стал нарушать их границы, хотя переживал".

Напомним, актриса оставила троих детей: старших — от бизнесмена Дмитрия Стрюкова, и младшую дочь Милу от фигуриста Петра Чернышёва, который поддерживал её до конца.

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