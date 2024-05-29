Жаркий урок: как неправильная мойка машины может привести к катастрофе для вашего авто

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Почему машину нельзя мыть под открытым солнцем

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Авто

Хотя лето создаёт благоприятные условия для мытья автомобиля на улице, не каждый день подходит для этого. Мыть машину в сильную жару под прямыми солнечными лучами может привести к нежелательным последствиям. Если автомобиль находится не в тени, это может серьёзно повредить его лакокрасочное покрытие.

Почему машину нельзя мыть под открытым солнцем
Фото: Wikipedia by Schekinov Alexey Victorovich is licensed under CC BY-SA 4.0

Основная проблема заключается в том, что водяные капли, оставшиеся на поверхности в жару, действуют как увеличительные стёкла, усиливая воздействие солнца, что увеличивает риск повреждения краски.

Важно для водителей помнить, что если нужно помыть автомобиль в жаркий период, лучше делать это в специально оборудованных местах, например, на автомойках с навесом, где машина будет защищена от солнца.

Мытье авто на открытом солнце, особенно вне тени, лучше избегать, чтобы предотвратить серьёзные повреждения покрытия, которые потребуют дорогостоящего ремонта.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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