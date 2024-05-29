Жаркий урок: как неправильная мойка машины может привести к катастрофе для вашего авто

Хотя лето создаёт благоприятные условия для мытья автомобиля на улице, не каждый день подходит для этого. Мыть машину в сильную жару под прямыми солнечными лучами может привести к нежелательным последствиям. Если автомобиль находится не в тени, это может серьёзно повредить его лакокрасочное покрытие.
Основная проблема заключается в том, что водяные капли, оставшиеся на поверхности в жару, действуют как увеличительные стёкла, усиливая воздействие солнца, что увеличивает риск повреждения краски.
Важно для водителей помнить, что если нужно помыть автомобиль в жаркий период, лучше делать это в специально оборудованных местах, например, на автомойках с навесом, где машина будет защищена от солнца.
Мытье авто на открытом солнце, особенно вне тени, лучше избегать, чтобы предотвратить серьёзные повреждения покрытия, которые потребуют дорогостоящего ремонта.
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