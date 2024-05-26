Обгоняете машину ДПС: как не лишиться прав

Обгон патрульного автомобиля ДПС разрешен при соблюдении ПДД, но требует особой осторожности. Неспешное движение патрульного автомобиля может вызвать у водителей желание обогнать его, но за неправильный маневр можно получить штраф в 5000 рублей или лишиться прав на 1,5 года.
Обгон возможен, если полицейская машина едет без включенных мигалок и сирены, но любые нарушения ПДД, такие как наезд на сплошную линию или превышение скорости, будут зафиксированы и наказаны.
Включенные мигалки и сирена делают обгон категорически запрещенным, за что также полагается штраф или лишение прав. Даже незначительные неисправности в обгоняющей машине могут повлечь дополнительные штрафы и предписания на устранение нарушений.
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