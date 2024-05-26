Как избежать катастрофы на дороге: секреты борьбы с перегревом двигателя

Эксперт njcar обсудили проблему перегрева двигателя у автомобилей с пробегом и описывает различные причины, которые могут привести к этой неприятности.
Она подчеркивает важность системы охлаждения для обеспечения оптимальной работы двигателя и указывает на роль различных компонентов, таких как охлаждающая жидкость, датчики температуры, вентиляторы и радиаторы.
Они предлагают решения для таких проблем, как неисправность вентилятора, износ резиновых патрубков, засорение термостата и радиатора, а также качество антифриза и моторного масла. Водителям предлагается периодически проверять и обслуживать систему охлаждения, чтобы избежать серьезных последствий перегрева двигателя.
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