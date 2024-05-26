Не ошибитесь на дороге: что означают цвета разметки

Согласно ГОСТу Р 51256-2018, дорожная разметка может быть различных цветов, каждый из которых имеет свой юридический статус. Основные виды разметки описаны в Приложении 2 к правилам дорожного движения (ПДД).
Белая разметка обозначает постоянные дорожные элементы, оранжевая указывает на временные изменения, такие как ремонтные работы, и имеет приоритет над постоянной разметкой. Желтая разметка запрещает остановку и стоянку, обозначает зоны общественного транспорта и "вафельницу" на перекрестках.
Синяя разметка указывает на платные парковочные зоны. Эти цветовые обозначения помогают водителям ориентироваться и соблюдать правила дорожного движения, обеспечивая безопасность на дорогах.
Зола - это одно из самых простых и дешевых удобрений, которое можно использовать для удобрения растений в саду. Однако не все растения любят золу, и ее неправильное применение может привести к негативным последствиям. В этой статье мы рассмотрим пять наиболее распространённых ошибок, которые совершают садоводы, используя золу как удобрение.