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Не ошибитесь на дороге: что означают цвета разметки

Цвета дорожной разметки: что означает каждый из них на российских дорогах

0:55
Авто

Согласно ГОСТу Р 51256-2018, дорожная разметка может быть различных цветов, каждый из которых имеет свой юридический статус. Основные виды разметки описаны в Приложении 2 к правилам дорожного движения (ПДД).

Цвета дорожной разметки: что означает каждый из них на российских дорогах
Фото: commons.wikimedia.org by HT SD is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Белая разметка обозначает постоянные дорожные элементы, оранжевая указывает на временные изменения, такие как ремонтные работы, и имеет приоритет над постоянной разметкой. Желтая разметка запрещает остановку и стоянку, обозначает зоны общественного транспорта и "вафельницу" на перекрестках.

Синяя разметка указывает на платные парковочные зоны. Эти цветовые обозначения помогают водителям ориентироваться и соблюдать правила дорожного движения, обеспечивая безопасность на дорогах.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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