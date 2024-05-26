Не ошибитесь на дороге: что означают цвета разметки

Цвета дорожной разметки: что означает каждый из них на российских дорогах

0:55 Your browser does not support the audio element. Авто

Согласно ГОСТу Р 51256-2018, дорожная разметка может быть различных цветов, каждый из которых имеет свой юридический статус. Основные виды разметки описаны в Приложении 2 к правилам дорожного движения (ПДД).

Фото: commons.wikimedia.org by HT SD is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Белая разметка обозначает постоянные дорожные элементы, оранжевая указывает на временные изменения, такие как ремонтные работы, и имеет приоритет над постоянной разметкой. Желтая разметка запрещает остановку и стоянку, обозначает зоны общественного транспорта и "вафельницу" на перекрестках.

Синяя разметка указывает на платные парковочные зоны. Эти цветовые обозначения помогают водителям ориентироваться и соблюдать правила дорожного движения, обеспечивая безопасность на дорогах.