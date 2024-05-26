Ваши тормоза могут подвести в любую минуту: 4 тревожных сигнала

Тормозная система автомобиля играет ключевую роль в безопасности, поэтому её своевременное обслуживание крайне важно.
Портал Тарантас Ньюс выделил четыре признака, указывающих на возможные неисправности: биение руля при торможении из-за износа колодок; увеличенное усилие на педали тормоза, свидетельствующее о проблемах с вакуумным усилителем; самопроизвольный уход автомобиля в сторону при торможении, вызванный неисправностями тормозных суппортов или системы ABS; и биение в кузов, указывающее на деформацию тормозного диска или проблемы с запрессовкой ступицы.
Игнорирование этих признаков может привести к серьёзным последствиям, поэтому при их появлении следует немедленно обратиться в автосервис.
Зола - это одно из самых простых и дешевых удобрений, которое можно использовать для удобрения растений в саду. Однако не все растения любят золу, и ее неправильное применение может привести к негативным последствиям. В этой статье мы рассмотрим пять наиболее распространённых ошибок, которые совершают садоводы, используя золу как удобрение.