Ваши тормоза могут подвести в любую минуту: 4 тревожных сигнала

4 признака неисправности тормозной системы, которые нельзя игнорировать

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Тормозная система автомобиля играет ключевую роль в безопасности, поэтому её своевременное обслуживание крайне важно.

Фото: Wikipedia by Bremse Porsche Cayenne mit innerer Luftkühlung is licensed under CC BY-SA 3.0

Портал Тарантас Ньюс выделил четыре признака, указывающих на возможные неисправности: биение руля при торможении из-за износа колодок; увеличенное усилие на педали тормоза, свидетельствующее о проблемах с вакуумным усилителем; самопроизвольный уход автомобиля в сторону при торможении, вызванный неисправностями тормозных суппортов или системы ABS; и биение в кузов, указывающее на деформацию тормозного диска или проблемы с запрессовкой ступицы.

Игнорирование этих признаков может привести к серьёзным последствиям, поэтому при их появлении следует немедленно обратиться в автосервис.