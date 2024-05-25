Тайны современных авто: почему ваши машины перестают служить

Почему современные автомобили становятся одноразовыми: семь причин

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Эксперты ресурса njcar. ru выделили семь причин, по которым современные автомобили на российском рынке можно назвать одноразовыми.

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Они утверждают, что автопроизводители, стремясь максимизировать продажи и увеличить доходность сервисного обслуживания, устанавливают ограничения на долговечность ключевых деталей, используют менее дорогие и менее надежные материалы, а также экономят на силовых агрегатах и коробках передач.

Кроме того, современные технологические требования, такие как экологические нормы, заставляют производителей использовать дополнительные устройства, например, каталитические нейтрализаторы, которые имеют ограниченный срок службы.