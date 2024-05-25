Тайны современных авто: почему ваши машины перестают служить

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Почему современные автомобили становятся одноразовыми: семь причин

0:44
Авто

Эксперты ресурса njcar. ru выделили семь причин, по которым современные автомобили на российском рынке можно назвать одноразовыми.

Почему современные автомобили становятся одноразовыми: семь причин
Фото: freepik.com by jcomp is licensed under public domain

Они утверждают, что автопроизводители, стремясь максимизировать продажи и увеличить доходность сервисного обслуживания, устанавливают ограничения на долговечность ключевых деталей, используют менее дорогие и менее надежные материалы, а также экономят на силовых агрегатах и коробках передач.

Кроме того, современные технологические требования, такие как экологические нормы, заставляют производителей использовать дополнительные устройства, например, каталитические нейтрализаторы, которые имеют ограниченный срок службы.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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