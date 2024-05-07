Электромобили наносят удар по нефтепереработке: спрос на бензин падает

Глобальный рост спроса на бензин сократится вдвое в 2024 году

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Глобальный рост спроса на бензин ожидается сократиться вдвое в 2024 году, что создаст давление на маржу нефтеперерабатывающих заводов во второй половине года.

Фото: commons.wikimedia by Рама is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 France

Это снижение вызвано переходом на электромобили в Китае и США, а также возвращением потребления к норме после роста в прошлом году после пандемии COVID-19. Консультационная компания Wood Mackenzie прогнозирует, что спрос увеличится лишь на 340,000 баррелей в день, что является самым низким ростом с 2020 года.

Ожидается, что Китай и США превысят пик спроса на транспортное топливо. В Китае, который уже является ведущим рынком по продажам электромобилей, доля продаж электромобилей может достигнуть 45% в этом году, тогда как в Европе — около 25%, и более 11% в США.

В то время как в Индии и Индонезии рост спроса на бензин продолжает стимулироваться высокими темпами экономического роста и низким уровнем проникновения электромобилей.