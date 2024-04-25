Новости от Mini: новый электромобиль Aceman выходит на рынок с потрясающими возможностями

Mini представила новый электромобиль Aceman: подробности и характеристики

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Mini наконец-то представила свой новый электромобиль Aceman, который займет место между моделями Cooper и Countryman. Автомобиль будет предложен в вариантах E и SE, с различными мощностями и емкостью батареи.

Фото: Wikipedia by JustAnotherCarDesigner is licensed under CC BY-SA 4.0

Aceman обещает достойный запас хода и быструю зарядку. Внешне автомобиль выглядит стильно и узнаваемо, но с некоторыми уникальными стилистическими особенностями.

Интерьер предлагает современные технологии и комфортные возможности. Пока нет информации о цене и доступности для американского рынка.