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Volkswagen шокировал мир своим новым концептом в Пекине: что означает ID. Code для будущего бренда?

Volkswagen представил концепт ID. Code на автосалоне в Пекине

Авто

На автосалоне в Пекине был представлен концепт ID. Code от Volkswagen, который дает представление о будущем дизайне SUV от VW.

Volkswagen представил концепт ID. Code на автосалоне в Пекине
Фото: Wikipedia by Autosdeprimera is licensed under CC BY 3.0

Несмотря на то, что это концептный автомобиль для китайского рынка, он представляет собой значительное отклонение от текущего стиля дизайна SUV и электромобилей бренда ID. от VW. ID. Code имеет современный и спортивный дизайн, а его особенности включают интеллектуальную систему освещения, интерактивные окна и полностью автономный режим управления.

Концепт также предвосхищает новую линейку электромобилей под брендом ID. UX для китайского рынка, первая модель которой должна быть представлена в 2024 году.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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