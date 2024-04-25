Volkswagen шокировал мир своим новым концептом в Пекине: что означает ID. Code для будущего бренда?

На автосалоне в Пекине был представлен концепт ID. Code от Volkswagen, который дает представление о будущем дизайне SUV от VW.
Несмотря на то, что это концептный автомобиль для китайского рынка, он представляет собой значительное отклонение от текущего стиля дизайна SUV и электромобилей бренда ID. от VW. ID. Code имеет современный и спортивный дизайн, а его особенности включают интеллектуальную систему освещения, интерактивные окна и полностью автономный режим управления.
Концепт также предвосхищает новую линейку электромобилей под брендом ID. UX для китайского рынка, первая модель которой должна быть представлена в 2024 году.
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