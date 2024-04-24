Polestar бьет китайских конкурентов: планы на мировое господство

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Polestar Automotive ускоряет производство вне Китая из-за геополитических напряжений

2:11
Авто

Шведская компания Polestar Automotive, поддерживаемая китайскими инвестициями, усиливает усилия по производству электромобилей за пределами Китая в связи с возрастающими геополитическими напряжениями.

Polestar Automotive ускоряет производство вне Китая из-за геополитических напряжений
Фото: Wikipedia by JustAnotherCarDesigner is licensed under CC BY-SA 4.0

Глава компании, Томас Ингенлат, заявил, что компания рассматривает возможность ускорения экспорта Polestar 3, производимого в Южной Каролине, в Европейский союз. Он отметил, что в прошлом году завод в Южной Каролине начал выпуск автомобилей Polestar и будет поставлять их как на американский, так и на европейский рынки. Кроме того, компания планирует построить завод в Южной Корее.

Polestar, основанная шведским Volvo Cars и китайской Geely, реорганизовала свое акционерное управление, передав большинство акций своим акционерам, включая Geely. Компания Volvo Cars принадлежит Geely. Усиление усилий по экспорту китайских производителей электромобилей вызвало внимание регуляторов в Европе и США. Европейская комиссия начала расследование в октябре, чтобы выяснить, получают ли китайские электромобили незаконные льготы от государства.

Ингенлат отметил, что подобные расследования делают расчеты стоимости производства "сложными". Polestar готовится к этому, ускоряя процесс глобализации производства. Аналитики указывают на увеличивающиеся сложности для стартапов в сфере электромобилей, так как рост продаж замедляется и финансовые потери увеличиваются. Polestar доставила 54 600 автомобилей по всему миру в 2024 году и намерена доставить от 155 000 до 165 000 автомобилей в 2025 году.

Компания ожидает ускорения поставок своих роскошных внедорожников Polestar 3 и 4 в этом году. Ингенлат выразил надежду на то, что продажи будут равномерно распределены: 40% в Европе, 30% в США и 30% в регионе Азиатско-Тихоокеанского региона.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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