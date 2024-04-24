Снимите это немедленно: этот аксессуар в салоне авто вредит вашему здоровью

ЛОР-врач Лесков объяснил, чем для здоровья грозят автомобильные ароматизаторы

1:22 Your browser does not support the audio element. Авто

Ароматизаторы в автомобиле, которые нравятся некоторым владельцам, могут вредить здоровью как водителя, так и пассажиров. Об этом в интервью с корреспондентом "Газета.Ru" рассказал врач-отоларинголог Иван Лесков.

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"Такие ароматизаторы часто излучают слишком интенсивный запах, который изначально может казаться приятным. Но его резкость провоцирует защитную реакцию организма, стремящегося прекратить это воздействие", — объяснил Лесков.

По словам специалиста, одной из частых реакций на сильный запах является мигрень. Раздражение обонятельных рецепторов может вызвать головную боль, вызвать отек слизистой оболочки носа и замедлить кровоток в венозном сплетении у основания черепа.

"В результате возникает боль в одной половине лица, гемикрания, как у Понтия Пилата в романе "Мастер и Маргарита". Может болеть и вся голова, особенно в лобной и теменной областях. Справиться с такой мигренью бывает сложно даже с помощью обезболивающих", — отметил доктор.

Лесков подчеркнул, что использовать ароматизаторы в авто следует с осторожностью. Особенно это важно, если водитель часто перевозит пассажиров, в таком случае лучше отказаться от ароматизаторов вовсе.