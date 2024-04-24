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Внимание, дачники. Эти нарушения могут вылиться в кругленькую сумму штрафа

Дачный сезон: основные нарушения и штрафы, с которыми сталкиваются водители

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Авто

Весенний период для дачников — время интенсивных поездок с большим количеством груза. Однако многие из них сталкиваются с нарушениями правил дорожного движения, за которые предусмотрены серьёзные штрафы.

Дачный сезон: основные нарушения и штрафы, с которыми сталкиваются водители
Фото: телеграмм канал ГИБДД России is licensed under общественное достояние

Главные нарушения, за которые дачникам приходится платить, включают езду без пристегнутого ремня, передачу управления автомобилем лицу без прав, отсутствие действующего полиса ОСАГО и неправильную перевозку груза.

Штрафы за такие нарушения могут достигать нескольких тысяч рублей, что делает важным соблюдение правил дорожного движения, особенно во время дачного сезона.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Куратор Игорь Моржаретто
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