Внимание, дачники. Эти нарушения могут вылиться в кругленькую сумму штрафа

Дачный сезон: основные нарушения и штрафы, с которыми сталкиваются водители

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Весенний период для дачников — время интенсивных поездок с большим количеством груза. Однако многие из них сталкиваются с нарушениями правил дорожного движения, за которые предусмотрены серьёзные штрафы.

Фото: телеграмм канал ГИБДД России is licensed under общественное достояние

Главные нарушения, за которые дачникам приходится платить, включают езду без пристегнутого ремня, передачу управления автомобилем лицу без прав, отсутствие действующего полиса ОСАГО и неправильную перевозку груза.

Штрафы за такие нарушения могут достигать нескольких тысяч рублей, что делает важным соблюдение правил дорожного движения, особенно во время дачного сезона.