Историческая победа: как рабочие Volkswagen сместили препятствия и сделали невозможное

На заводе Volkswagen в Теннесси произошло знаковое событие: рабочие проголосовали за присоединение к профсоюзу United Auto Workers (UAW). С этой победой UAW расширяет свою деятельность за пределы Детройта на Юг и Запад США.
Соотношение голосов в пользу профсоюза было подавляющим — 73% за присоединение. Этот успех делает завод в Чаттануге первым автозаводом на Юге, который прошел процедуру учреждения профсоюза с 1940-х годов и первым иностранным заводом автопроизводителя на Юге, сделавшим это.
Сам процесс организации был частью кампании президента UAW Шона Файна, инициированной с целью привлечения в профсоюз заводов более десятка автопроизводителей по всей США. После победы в Volkswagen, рабочие направляют свои усилия на завод Mercedes в Алабаме, где также намечены выборы на следующей неделе.
Звезда поделилась кадрами из спортзала.