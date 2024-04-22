Историческая победа: как рабочие Volkswagen сместили препятствия и сделали невозможное

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Завод Volkswagen в Теннесси присоединяется к United Auto Workers

1:00
Авто

На заводе Volkswagen в Теннесси произошло знаковое событие: рабочие проголосовали за присоединение к профсоюзу United Auto Workers (UAW). С этой победой UAW расширяет свою деятельность за пределы Детройта на Юг и Запад США.

Завод Volkswagen в Теннесси присоединяется к United Auto Workers
Фото: Wikipedia by The Car Spy is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license.

Соотношение голосов в пользу профсоюза было подавляющим — 73% за присоединение. Этот успех делает завод в Чаттануге первым автозаводом на Юге, который прошел процедуру учреждения профсоюза с 1940-х годов и первым иностранным заводом автопроизводителя на Юге, сделавшим это.

Сам процесс организации был частью кампании президента UAW Шона Файна, инициированной с целью привлечения в профсоюз заводов более десятка автопроизводителей по всей США. После победы в Volkswagen, рабочие направляют свои усилия на завод Mercedes в Алабаме, где также намечены выборы на следующей неделе.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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