Историческая победа: как рабочие Volkswagen сместили препятствия и сделали невозможное

Завод Volkswagen в Теннесси присоединяется к United Auto Workers

1:00 Your browser does not support the audio element. Авто

На заводе Volkswagen в Теннесси произошло знаковое событие: рабочие проголосовали за присоединение к профсоюзу United Auto Workers (UAW). С этой победой UAW расширяет свою деятельность за пределы Детройта на Юг и Запад США.

Фото: Wikipedia by The Car Spy is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license.

Соотношение голосов в пользу профсоюза было подавляющим — 73% за присоединение. Этот успех делает завод в Чаттануге первым автозаводом на Юге, который прошел процедуру учреждения профсоюза с 1940-х годов и первым иностранным заводом автопроизводителя на Юге, сделавшим это.

Сам процесс организации был частью кампании президента UAW Шона Файна, инициированной с целью привлечения в профсоюз заводов более десятка автопроизводителей по всей США. После победы в Volkswagen, рабочие направляют свои усилия на завод Mercedes в Алабаме, где также намечены выборы на следующей неделе.