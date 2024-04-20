Секреты автосервисов: 7 уловок, которые разорят ваш кошелек. Не попадайтесь на крючок

В процессе ремонта автомобиля могут возникнуть различные уловки и манипуляции со стороны автосервисов, которые могут нанести ущерб вашему кошельку и автомобилю.
Некоторые из таких уловок включают неправильное оформление документов, навязывание ненужной диагностики, уговаривание на дополнительные работы, предложение замены, а не ремонта деталей, расширение заказ-наряда, завышение стоимости работ, наваривание на запчастях и даже повреждение или подмена деталей.
Важно быть бдительным и следить за процессом ремонта, чтобы избежать подобных мошеннических схем.
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